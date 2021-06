Tra entusiasmo e avversari morbidi: l'Italia è chiamata al salto di qualità

L'Italia si prepara all'esordio a Euro 2020 sospinta dal gioco brillante di Mancini. Ma dopo un percorso di qualificazione morbido i dubbi restano.

Un'attesa durata cinque lunghi anni e una gran voglia di rivivere 'Notti Magiche'. Una lenta risalita dopo il tonfo della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 per tornare a sognare. Il ticchettio dell'orologio scandisce il passare del tempo: manca sempre meno all'esordio dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020. L'entusiasmo dei tifosi nel tornare a vivere da protagonisti una grande competizione come l'Europeo e il percorso perfetto condotto dagli Azzurri sotto la guida del commissario tecnico jesino rappresentano una grande spinta in vista del torneo continentale, che partirà da Roma con la gara inaugurale tra l'Italia e la Turchia in programma domani sera.

Gli italiani non vedono l'ora di 'dimenticare' le lacrime dopo i rigori ai quarti di finale di Euro 2016 contro la Germania, ma soprattutto lo spareggio contro la Svezia nel 2017, costato la qualificazione alla Coppa del Mondo in Russia nell'estate successiva. Proprio nel 2018, Roberto Mancini ha deciso di accettare la sfida e guidare la Nazionale per costruire un ciclo vincente dalle macerie dell'Italia di Ventura. I risultati ottenuti sono dalla parte dell'ex attaccante, ma - a tre anni di distanza dal suo insediamento - per l'Italia di Mancini è il momento del primo vero test della maturità, in cui dovrà dimostrare tutto il suo valore.

Se da una parte i numeri testimoniano la bontà del lavoro del commissario tecnico, dall'altra la sua Italia si è confrontata raramente con avversari del suo stesso livello e in lizza per la vittoria finale di Euro 2020. Da quando Mancini si è insediato a Coverciano, gli Azzurri hanno affrontano Francia e Portogallo tra giugno e settembre 2018, rimediando le uniche due sconfitte. Due stop arrivati all'inizio del percorso, ma che lasciano qualche dubbio sulle reali ambizioni dell'Italia alla vigilia della competizione.

Con Mancini, la Nazionale ha ottenuto 23 vittorie, con una striscia positiva - dopo il ko del 10 settembre 2018 contro il Portogallo - di 27 incontri e una media di 2,46 gol a partita. Ma nel cammino in Nations League e nelle qualificazioni prima a Euro 2020 e poi a Qatar 2022, l'Italia ha incrociato solamente in un caso avversari che aspirano agli stessi obiettivi, l'Olanda: vittoria per 1-0 ad Amsterdam grazie al goal di Barella e 1-1 al ritorno.

Il giusto mix tra attacco esplosivo e difesa difficilmente perforabile (20 clean sheet) desta grande curiosità. Il percorso della Nazionale di Mancini ha portato a una crescita lenta ma visibile dal punto di vista del gioco e dei risultati, che dovrà essere confermata contro avversari di assoluto livello. L'Europeo rappresenta, dunque, un bel banco di prova per l'Italia, per capire se sia davvero diventata 'grande'.

Alla vigilia dell'esordio, l'Italia intera affida le proprie speranze a Mancini e ai suoi ragazzi. L'ondata di ottimismo rappresenta paradossalmente un fattore negativo per gli Azzurri, secondo quella leggenda che narra di una Nazionale che si esalta nei momenti di difficoltà. È successo nel 1968 con la vittoria degli Europei dopo i disastrosi Mondiali di due anni prima in Inghilterra, culminati con l'eliminazione ad opera della Corea del Nord nella fase a gironi; nel 1982 con la vittoria della Coppa del Mondo in Spagna dopo che i ragazzi di Bearzot avevano fallito l'assalto all'Europeo in Italia senza gli squalificati per calcioscommesse Rossi e Giordano con il deludente 0-0 a Roma contro il Belgio costato l'eliminazione, e nel 2006, con il trionfo nel Mondiale in Germania dopo il terremoto causato dallo scandalo Calciopoli. Momenti difficili in cui Nazionale e tifosi si sono compattati per rialzarsi insieme.

Ora tocca a Mancini e alla sua Nazionale dissipare tutti i dubbi e rispondere sul campo all'ondata di entusiasmo che ha travolto l'Italia intera. Dopo cinque anni, il Belpaese ha voglia di tornare a gioire grazie alle gesta degli 'eroi azzurri'.