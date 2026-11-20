Se l'anno scorso non sei riuscito a prendere i biglietti per lo storico tour Live '25 degli Oasis, non guardare al passato con rabbia: presto avrai un'altra occasione per vedere dal vivo i leggendari musicisti di Manchester. Continua a leggere per scoprire tutte le ultime notizie sui biglietti e sul tour degli Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e gli altri componenti hanno annunciato date e sedi di un imponente tour Live ’27, che da maggio a settembre 2027 farà tappa in celebri stadi di calcio e altri impianti sportivi di tutto il mondo.

Si prevede che i biglietti per questo attesissimo seguito del tour della reunion dell'anno scorso, che ha battuto ogni record, andranno nuovamente a ruba. Nell'ultima tournée degli Oasis sono stati venduti oltre 2,2 milioni di biglietti, rendendola la più venduta del 2025.

Quali sono le date e le sedi del tour degli Oasis nel 2027?

Liam Gallagher ha smentito ufficialmente le voci secondo cui la band sarà l'attrazione principale di Glastonbury 2027, dicendo ai fan sui social che «non succederà». È un motivo in più per aspettarsi un'enorme richiesta per i prossimi concerti della band. Sono state annunciate le seguenti 38 date del «Live ’27 Tour»:

Date Sede (località) Venerdì 21 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) Domenica 23 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) Martedì 25 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) Venerdì 28 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) Sabato 29 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) Venerdì 4 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Domenica 6 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Martedì 8 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Venerdì 11 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Sabato 12 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Martedì 15 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Venerdì 18 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Sabato 19 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Martedì 22 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Venerdì 25 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Sabato 26 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Venerdì 2 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) Sabato 3 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) Sabato 10 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) Domenica 11 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) Venerdì 16 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) Sabato 17 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) Venerdì 23 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) Sabato 24 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) Giovedì 29 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Venerdì 30 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Martedì 10 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, Stati Uniti) Venerdì 13 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, Stati Uniti) Sabato 14 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, Stati Uniti) Venerdì 20 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Stati Uniti) Sabato 21 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Stati Uniti) Martedì 24 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, Stati Uniti) Sabato 4 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Domenica 5 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Sabato 11 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) Domenica 12 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) Sabato 18 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) Domenica 19 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra)

Come acquistare i biglietti per il tour degli Oasis nel 2027

Per acquistare i biglietti ufficiali del tour Oasis Live '27 è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale della band. Le registrazioni sono aperte fino alle 16:00, ora legale britannica, di giovedì 17 settembre. Anche gli iscritti alla mailing list degli Oasis devono registrarsi.

Devi registrarti e inserire i tuoi dati per avere la possibilità di ricevere un codice univoco che consenta di accedere alla vendita.

I destinatari del codice univoco saranno estratti a caso tra gli iscritti. La registrazione non garantisce né di ricevere un codice né, qualora lo si riceva, di poter acquistare i biglietti.

Per acquistare i biglietti è necessario avere un account Ticketmaster. Per registrarti alla procedura devi usare l'indirizzo email associato al tuo account Ticketmaster.

Per ridurre le code, la vendita si svolgerà in orari scaglionati nell'arco di tre giorni: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Se riceverai un codice univoco, l'email ti indicherà a quale sessione di vendita potrai accedere.

Se non riuscirai ad acquistare i biglietti per il tour Oasis Live '27 durante la vendita, potresti prendere in considerazione siti di rivendita come StubHub, che potrebbero offrirti la migliore opportunità di trovarne. Sui siti di rivendita i prezzi possono essere più alti, ma se non vedi l'ora di assistere dal vivo a un concerto delle leggende della musica britannica, potrebbero essere la soluzione migliore per assicurarti gli ambiti biglietti.

Quanto costano i biglietti per il tour degli Oasis nel 2027?

In base ai prezzi nominali standard delle recenti date degli Oasis, si prevede che i biglietti per il tour Live ’27 su Ticketmaster costeranno da 75 a oltre 200 £, commissioni incluse, secondo questa fascia di prezzi:

Posti a sedere standard : A partire da circa 75 £.

: A partire da circa 75 £. Posti in piedi con ingresso generale : Da circa 135 a 150 £.

: Da circa 135 a 150 £. Pacchetti premium e VIP: Fino a 200 £ o più per le opzioni hospitality.

Durante la vendita dei biglietti per l'ultimo tour, l'enorme richiesta ha fatto scattare su Ticketmaster il prezzo dinamico per i biglietti più richiesti, portando quelli standard a 350 £.

Per il prossimo tour, però, saranno in vigore nuove regole. Ticketmaster avviserà i fan con 24 ore di anticipo se verrà utilizzato un sistema di prezzi a fasce o soggetti ad aumenti. Fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale sui prezzi e sull'esaurimento dei biglietti meno costosi mentre si è in attesa nella coda online.

Tieni d'occhio il sito ufficiale degli Oasis e Ticketmaster per ulteriori informazioni, oltre ai siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oasis

Gli Oasis sono una delle band rock britanniche più importanti e influenti di sempre: hanno venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo e definito il movimento musicale «Britpop» degli anni Novanta.

Formatasi a Manchester nel 1991, la band è famosa tanto per i suoi inni indimenticabili quanto per la turbolenta rivalità di una vita tra i suoi due membri principali, i fratelli Liam e Noel Gallagher.

I momenti chiave della storia degli Oasis

1991–1996 : La band si forma a Manchester. Pubblica due degli album britannici più iconici e venduti più rapidamente di sempre e suona davanti a 250.000 persone a Knebworth Park.

: La band si forma a Manchester. Pubblica due degli album britannici più iconici e venduti più rapidamente di sempre e suona davanti a 250.000 persone a Knebworth Park. 1995 : Una leggendaria sfida in classifica con la band rivale Blur. Entrambe pubblicano un singolo esattamente lo stesso giorno.

: Una leggendaria sfida in classifica con la band rivale Blur. Entrambe pubblicano un singolo esattamente lo stesso giorno. 2009 : La band si scioglie all'improvviso dopo una violenta scazzottata tra Liam e Noel nel backstage a Parigi.

: La band si scioglie all'improvviso dopo una violenta scazzottata tra Liam e Noel nel backstage a Parigi. 2024-oggi: I fratelli fanno pace, annunciando un grande ritorno sul palco per il 2025 e tournée negli stadi più estese per il 2027.

I successi più grandi

Wonderwall : Il brano più famoso degli Oasis. È un inno pop-rock conosciuto in tutto il mondo, ascoltato in streaming miliardi di volte, che ha segnato la musica degli anni Novanta.

: Il brano più famoso degli Oasis. È un inno pop-rock conosciuto in tutto il mondo, ascoltato in streaming miliardi di volte, che ha segnato la musica degli anni Novanta. Don't Look Back in Anger : Cantato da Noel Gallagher, questo brano è diventato un inno che il pubblico canta in coro, oltre che un simbolo di unità e resilienza.

: Cantato da Noel Gallagher, questo brano è diventato un inno che il pubblico canta in coro, oltre che un simbolo di unità e resilienza. Champagne Supernova : Un brano di rock psichedelico lungo 7 minuti, che chiude in modo epico il secondo album della band, '(What's the Story) Morning Glory?'.

: Un brano di rock psichedelico lungo 7 minuti, che chiude in modo epico il secondo album della band, '(What's the Story) Morning Glory?'. Live Forever : Il brano che li ha portati al successo, tratto dal primo album, 'Definitely Maybe'. È un inno pieno di speranza ed energia, scritto da Noel per contrapporsi alla musica «grunge» triste e cupa che arrivava all'epoca dall'America.

: Il brano che li ha portati al successo, tratto dal primo album, 'Definitely Maybe'. È un inno pieno di speranza ed energia, scritto da Noel per contrapporsi alla musica «grunge» triste e cupa che arrivava all'epoca dall'America. Supersonic: Il primissimo singolo della band. Ha fatto conoscere al mondo la voce inconfondibile di Liam e l'atteggiamento disinvolto e sicuro di sé del gruppo.

Principali record e traguardi musicali

L'album venduto più rapidamente nella storia del Regno Unito (all'epoca): Quando 'Be Here Now' uscì nel 1997, vendette ben 696.000 copie in soli tre giorni. Detenne per 18 anni il record di vendite nella prima settimana nel Regno Unito.

Vendite straordinarie: L'album '(What's the Story) Morning Glory?' ha venduto oltre 22 milioni di copie nel mondo. Resta il quinto album più venduto nella storia delle classifiche del Regno Unito.

Sette numeri uno consecutivi: Tutti e sette i loro album in studio hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche ufficiali del Regno Unito.

Gli storici concerti di Knebworth: Nell'agosto 1996 gli Oasis suonarono davanti a 250.000 persone in due serate a Knebworth Park. Oltre 2,5 milioni di persone fecero richiesta di biglietti, più del 4% dell'intera popolazione britannica dell'epoca: una domanda da record per un concerto dal vivo.