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Ligue 1
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Stadium de Toulouse
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Toulouse-Strasburgo in diretta oggi: Dove vedere la partita in TV e streaming?

Tolosa vs Strasburgo
Tolosa
Strasburgo
Ligue 1

Tutto quello che c’è da sapere per seguire in diretta Tolosa-Strasburgo, partita di Ligue 1 in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 10
Stadium de Toulouse

Il Tolosa ospita lo Strasburgo allo Stadium de Toulouse in una partita di Ligue 1 che assume un significato diverso per due squadre reduci da percorsi molto differenti.

Il Tolosa di Jens Berthel Askou ha avuto un rendimento difficile da decifrare in questa stagione, alternando pareggi e sconfitte a qualche vittoria convincente. Arriva a questa partita dopo una sconfitta per 2-0 in campionato contro il Marsiglia, un risultato che avrà aumentato la concentrazione in vista di un incontro casalingo che si aspetta di vincere.

Lo Strasburgo arriva a Tolosa in un periodo di scarsa forma e con una pressione crescente. La squadra di Hugo Oliveira ha perso quattro delle ultime cinque partite di Ligue 1, subendo molti goal e faticando a trovare una posizione stabile in classifica. L’unico risultato positivo in questa serie è stata la vittoria per 5-1 contro l’Auxerre il 1° novembre.

Entrambe le squadre si trovano nella metà bassa della classifica di Ligue 1, separate da una sola posizione: un dato che rende la sfida particolarmente combattuta, nonostante arrivino con stati di forma differenti.

La lista degli infortunati dello Strasburgo continua a ridurre le opzioni a disposizione di Oliveira, mentre il Tolosa deve fare i conti con l’assenza per squalifica del centrocampista Aron Doennum, oltre che con i propri problemi di infortuni.

È una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Di seguito, tutto quello che c’è da sapere su come seguire questa sfida di Ligue 1, compresi l’orario del calcio d’inizio e le notizie sulle squadre.

Notizie sulle squadre & rose

Probabili formazioni Tolosa - Strasburgo

4-4-2
Tolosa crest
Tolosa
TFC
Formazione
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
4-2-3-1
G. RestesG. RestesC. TapeC. TapeR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.T. JoergensenT. JoergensenN. SigurN. SigurS. OppongS. OppongC. TengstedtC. TengstedtJ. Russell-RoweJ. Russell-RoweF. JoergensenF. JoergensenL. HoegsbergL. HoegsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyI. DoukoureI. DoukoureM. GodoM. GodoD. EssugoD. EssugoS. El MourabetS. El MourabetG. ReynaG. ReynaG. YassineG. YassineC. HarderC. Harder
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
4-4-2
Tolosa

Formazione titolare

Strasburgo

Allenatore

  • J. Askou
  • H. Oliveira

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