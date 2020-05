Totti vuole Tonali, risponde Bozzo: "Un grande campione non è sempre un grande agente"

Una leggenda in campo, una breve avventura da dirigente: ora Francesco Totti si occupa di scouting e punta a diventare un agente. L'ex bandiera giallorossa ha svelato le sue ambizioni nel corso di varie dirette sui social e nel suo mirino è finito Sandro Tonali, tra i principali talenti del panorama calcistico italiano.

Il regista del ha già però un agente, l'avvocato Beppe Bozzo, che ha prontamente risposto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport':

"Francesco stia tranquillo, Sandro Tonali è vispo e non dorme in piedi. o e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo scelto di condividere un percorso, con un progetto per la sua crescita. Il resto sono chiacchiere. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente".