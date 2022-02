Francesco Totti rompe il silenzio e mentisce la notizia della crisi con la moglie Ilary Blasi. Dopo il susseguirsi delle indiscrezioni nelle ultime ore sulla presunta rottura dopo 17 anni di matrimonio, l'ex capitano della Roma ha spiegato la sua versione dei fatti attraverso le stories pubblicate suo profilo Instagram.

"Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news - le parole pronunciate da Totti -. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire".

È un Totti infastidito quello che appare nella serie di video pubblicati su Instagram. L'ex calciatore difende la propria famiglia e i suoi tre figli, provando ad allontanare il sospetto della fine dell'amore con Ilary Blasi.

Successivamente, la showgirl ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ritrae alcuni istanti della cena in compagnia dei figli e del marito Francesco Totti in un noto locale romano.

Nelle scorse ore, il quotidiano 'La Repubblica' ha rilevato un presunto flirt di Totti con Noemi Bocchi, laureata in economia divorziata con Mario Caucci, imprenditore del Tivoli calcio.