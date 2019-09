Totti scherza sul suo futuro: "Potrei fare lo steward..."

Francesco Totti pensa ancora al suo futuro, tra giri per il mondo, appuntamenti con l'amico De Rossi e... un futuro da "steward", scherza l'ex Roma.

Francesco Totti pensa ancora al suo futuro, dopo aver dato l'addio alla al termine della scorsa stagione. L'ex capitano giallorosso aveva affermato di aver ricevuto altre offerte, ma per ora lui ci scherza. E disegna un futuro... alternativo, con tanta ironia.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', a margine dell'evento di paddle organizzato nel suo circolo Totti ha ironicamente dichiarato che per i prossimi anni si vede sì nel mondo del calcio... ma come steward.

"Futuro? Farò lo stweward!"

L'agenda di viaggio di Totti al momento è però ricolma: , e . Quest'ultima meta per incontrare il suo amico ed ex compagno Daniele De Rossi, che milita nel Boca Juniors.

"Presto andrò a trovare De Rossi".

Spazio anche per parlare della Roma, che secondo Totti è una squadra potenzialmente da primi quattro posti grazie ai nuovi innesti portati dal mercato.