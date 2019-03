Totti scherza con Inzaghi: "Ora stai scocciando...". Ma adesso anche lui finisce nel mirino delle critiche

Dopo la sconfitta per 3-0 nel derby, anche Francesco Totti è stato criticato per l'atteggiamento tenuto nei giorni precedenti a Lazio-Roma.

Una battuta rivolta a Simone Inzaghi dopo l'ampio successo della Lazio per 3-0 sulla sua Roma e le prime critiche da quando indossa i panni di dirigente giallorosso. Il post-derby di Francesco Totti ha riservato qualche sorpresa all'ex capitano della Roma.

Amico di Inzaghi, con il quale da ragazzino ha condiviso anche un'esperienza nelle nazionali giovanili, Totti ha salutato con una battuta il tecnico della Lazio. Sceso negli spogliatoi dopo la pesante sconfitta appena incassata dalla Roma, come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'ex capitano giallorosso ha scherzato con l'allenatore avversario.

"Ora basta, stai scocciando... ".

Una battuta per sdrammatizzare il difficile momento, con le molte critiche piovute sulla squadra di Eusebio Di Francesco che sono finite però per colpire anche Francesco Totti. Il Campione del Mondo è stato infatti accusato per l'atteggiamento tenuto nella settimana del derby.

Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', in molti non avrebbero infatti digerito il fatto che Totti abbia trascorso i giorni precedenti a Lazio-Roma sciando con la famiglia e giocando a calcetto proprio la mattina del derby.

Nonostante il suo nome non compaia nell'organigramma giallorosso, la dirigenza della Roma ha infatti affidato a Totti il ruolo chiave di rappresentarla nello spogliatoio e, per questo motivo, l'ex attaccante avrebbe dovuto scegliere di stare più vicino alla squadra in un momento così delicato.

Ad attirare poi ulteriori critiche sullo storico capitano della Roma, il fatto che Totti sia stato il primo ad abbandonare il vertice societario tenutosi sabato notte, lasciando il meeting un'ora prima degli altri.