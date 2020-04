Totti scherza con Balotelli: "Ringrazia che non ti ho preso bene..."

In una diretta su Instagram, Balotelli fa notare a Totti che "Ancora mi fa male la gamba"; poi il retroscena svelato dall'ex capitano giallorosso.

Fabio Cannavaro sta dando spettacolo in questi giorni di quarantena su Instagram, realizzando dirette molto divertenti in compagnia di calciatori attuali e anche di ex suoi compagni di Nazionale. Come successo proprio oggi con Francesco Totti.

I due hanno scherzato ricordando aneddoti del passato, poi ad un certo punto della diretta è intervenuto anche Mario Balotelli che ha ricordato l'episodio della finale di Coppa del 2010, quando Totti gli diede un calcio.

"Mi fa ancora male la gamba".

Pronta la risposta di Totti, che non si è per nulla scusato.

"Ci siamo sentiti via messaggi e gli ho già detto che si deve ritenere fortunato che non l'ho preso bene".

Totti e Cannavaro hanno poi parlato anche di Gigi Buffon, scherzando sul suo futuro ritiro.