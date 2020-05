Totti non ha dubbi: "Avrei fatto bene alla Roma anche oggi"

Un 39enne Totti in campo con i giallorossi? Massima fiducia: "Non avrei nemmeno dovuto giocare tutte le partite, una sì e tre no".

Sono già passati tre anni dall'ultima partita di Francesco Totti con la maglia della , del suo mondo. Un addio improvviso per le condizioni venutesi a creare e che hanno portato all'ingresso in dirigenza prima del saluto definitivo ai giallorossi. Ora la svolta come agente, con quel pensiero fisso in testa.

Totti non può dimenticare la Roma, come i suoi tifosi. La vita à andata avanti per forza di cose, anche se l'ex capitano del team capitolino non ha dubbi: nel 2020 avrebbe potuto ancora far parte della squadra di tutta una carriera senza deludere.

Intervistato dal magazine spagnolo Libero, Totti è stato chiaro a tal proposito:

"Sono onesto con me stesso, con il mio fisico e con la mia testa. So che c’è un inizio e una fine. Però ci sono giocatori come Messi, Ronaldo, me… con il diritto di decidere. Avrei fatto bene alla Roma anche oggi, ma non perché sono Totti, bensì per l’ambiente, i giocatori, l’esperienza, il marketing, per tutto".

A 43 anni non avrebbe potuto ricoprire il vecchio ruolo di intoccabile, ma sarebbe stato abbastanza:

"Non avrei nemmeno dovuto giocare tutte le partite, una sì e tre no. Venti minuti in una, la Coppa…".

Per tutti i tifosi della Roma anche oggi sarebbero bastati quei pochi minuti, in mezzo ad un amore infinito e senza il minimo dubbio per il proprio capitano. Ancora tale nonostante l'addio maturato nel 2017.