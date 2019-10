Totti nella Nazionale di calcio a cinque? Proposta dal presidente Montemurro

Il presidente della Divisione Calcio a 5 italiana, Montemurro, ha affermato: "Sarebbe un sogno vedere Totti nella nostra Nazionale di futsal".

Francesco Totti si è ritirato dal calcio professionistico, ma non ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex Capitano della continu a giocare in giro per l'Europa a calcio a 5 e, recentemente, ha giocato con la sua squadra nella Serie A di calcio a 8.

E così, visto che ha dimostrato di essere ancora in forma, il presidente della Divisione Calcio a 5 italiana, Andrea Montemurro ha pensato di lanciargli il guanto di sfida ai microfoni di 'Sportitalia'.

"Visto che Totti gioca il calcio a otto ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale, magari già nelle qualificazioni ai Mondiali, della prossima settimana".

Adesso non resta che aspettare una risposta di Francesco Totti. Se il 'Pupone' dovesse accettare la proposta, potremo rivederlo dopo tanti anni con la maglia della Nazionale Italiana.