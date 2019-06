Totti lascia la Roma, Pellegrini: "Lui e De Rossi mi mancheranno"

Lorenzo Pellegrini ha commentato l'addio di Francesco Totti halla Roma in conferenza stampa: "Lo ringrazio per quello che ha detto su di me".

L'addio di Francesco Totti alla è la notizia del giorno: l'ex capitano giallorosso ha spiegato i motivi delle sue dimissioni in una lunga conferenza stampa. Anche Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni della stampa per ringraziare il suo ex dirigente.

Dopo la bellissima vittoria sulla nella prima partita dell'Europeo, il centrocampista azzurro ha risposto alle belle parole di Totti sul suo conto:

"Vorrei ringraziare Francesco per quello che ha detto su di me, abbiamo un bel rapporto e oggi era una giornata particolare per chi gli vuole bene. Non entro nel merito delle sue parole, ma sicuramente lui e De Rossi mi mancheranno molto".

Tra le tante cose dette da Totti durante la sua conferenza c'è stato spazio per il giovane talento della Roma: