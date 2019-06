Totti lascia la Roma: non tornerà finché ci saranno Baldini e Pallotta

Francesco Totti lascia la , e questo ormai non è più un mistero. L'ufficialità arriverà con la conferenza di lunedì alle ore 14. Sarà lui stesso a spiegare i motivi dell'addio, ma molti sono già sotto gli occhi di tutti.

Ad esempio secondo quanto riportato da 'Repubblica', Totti punterà il dito contro Franco Baldini, consigliere di Pallotta. E la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è rappresentata proprio dalle parole, ritenute di facciata dall'ex capitano, del presidente sul rapporto tra Baldini e Totti.

"Mi chiamano per presentare figure che non ho scelto. Ora però senza più me e Daniele, gli alibi sono finiti".