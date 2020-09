Totti sicuro: "Prima o poi io e la Roma ci ritroveremo"

Francesco Totti e la , ritorno di fiamma? L'ex capitano, intervistato in esclusiva da Paolo Condò su 'La Repubblica', manda nuovi messaggi d'amore al club giallorosso dove spera evidentemente di tornare dopo il recente passaggio di proprietà.

Totti infatti si dice sicuro che presto arriverà una chiamata dalla famiglia Friedkin almeno per prendere un caffè. E forse non solo.

" Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto. Dan Friedkin ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev’essere fisicamente presente, e l’annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta“.

L'ex numero 10 quindi non esclude un giorno di tornare alla Roma. Anzi.

"E' naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa. Le faccio un esempio e non è il solito , che pure ha appena vinto la Champions con Rummenigge, Hoeness e Kahn in prima fila. Mi dica quanto è forte Theo Hernandez. Tanto, vero? Beh, l’ha scelto Paolo Maldini, che di terzini sinistri, e non solo, evidentemente se ne intende“.