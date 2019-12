Totti inizia la vita da procuratore: nasce la Ct Number Ten 10

L'ex campione della Roma punta ad assistere sia allenatori, che calciatori: da Gattuso ad Esposito.

Nuova vita per Francesco Totti dopo aver lasciato la sua amata . Nessun nuovo ruolo dirigenziale altrove, nessun percorso da allenatore. L'ex campione di e giallorossi, scende in campo come procuratore sportivo. Nel 2020 comincerà un nuovo capitolo della sua vita.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane Totti ha costituito una società chiamata 'Ct Number Ten 10': da diversi mesi, praticamente da quando ha concluso la sua era romanista come dirigente, è al lavoro su questo progetto,in cui crede tantissimo.

In quel di Londra, Totti ha incontrato David Manasseh, agente e fondatore della Stellar Group, società che dovrebbe collaborare proprio con quella di Totti. Per capire le dimensioni del progetto, basti pensare che il presidente è Jonathan Barnett, il procuratore più ficco e influente al mondo.

Totti punta sia ai giocatori, sia agli allenatori: nella sua scuderia potrebbero entrare tecnici come Gattuso e Zauri, mentre come noto tra i calciatori il primo potrebbe essere Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell' con cui sabato ha siglato il primo goal in .