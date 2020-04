Totti incorona Dybala: "E' il miglior numero 10 in Italia"

Francesco Totti incorona Dybala in un live con Toni: "Lui alla Roma? Magari vuole vincere...". Poi elogia Immobile: "Capitano le annate così".

E' di nuovo tempo di live su Instagram per Francesco Totti, stavolta insieme all'ex compagno Luca Toni con cui ha condiviso il trionfo di 2006 oltre a una breve parentesi alla .

L'ex capitano giallorosso incorona Paulo Dybala, definito senza mezzi termini il miglior numero 10 che attualmente gioca in .

"Gioca poco, ma hai visto chi ha intorno? Con tutto il rispetto, parliamo di extraterrestri".

Totti però non crede che un giorno la Joya possa vestire la maglia della Roma.

“Tu pensi che ci voglia venire?. Magari vuoi andare in una squadra per vincere, quando vieni a Roma però non vuoi più andare via”.

“È un bel giocatore. Ti capitano quelle annate in cui come tocchi palla fai goal… La Nazionale è forte! Ha i migliori giovani, 5-6 giovani di prospettiva. Poi ci sono Insigne, Immobile, Chiellini, Bonucci, Verratti… ce ne stanno di giocatori. C’è Florenzi…”

“Finché è così non penso che rimetto piede a Trigoria. Ogni volta che porto Cristian, resto fuori dai cancelli. Non ho mai più messo un piede a Trigoria. Certe volte resto in macchina e mi viene da piangere a pensare che dopo 30 anni non posso più entrarci. Ho lasciato, basta. Amici lì ne ho tanti e guai a chi me li tocca. Escono fuori dal cancello e mi vengono a salutare”.

Toni quindi sottolinea le differenze tra il calcio di oggi e quello di ieri, soprattutto in fatto di bomber, citandocome unico esempio di grande attaccante. Ed al romanista Totti non resta che riconoscere il momento d'oro vissuto dal laziale.Il rammarico più grande di Totti, come risaputo, resta l'addio alla sua Roma tanto che ancora oggi fatica a varcare i cancelli di Trigoria.