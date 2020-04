Totti in diretta: "Mio figlio alla Lazio? Non sono mica scemo..."

Tempo di dirette su Instagram per calciatori ed ex calciatori. Molto attivo sui social network è soprattutto Francesco Totti, che ha parlato oggi con l'ex compagno di Nazionale Alessandro Del Piero.

Totti ha voluto precisare una cosa, che in una precedente diretta a suo dire era stata fraintesa.

"Facendo il nuovo lavoro da agente per me tutte le squadre saranno uguali. Mi hanno chiesto se porterei mio figlio Cristian alla , ho risposto che deve decidere lui, ma se glielo chiedi ti dice di no. E io la penso allo stesso modo. Che sono scemo che porto mio figlio alla Lazio? Con tutto il rispetto..."