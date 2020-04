Totti e l'arrivo del gatto a casa: "Stavo per separarmi da mia moglie"

L’ex capitano della Roma, svela il suo programma di allenamenti e ricorda quelli con Zeman: “Mamma mia, erano da morire”.

Quelle che si stanno vivendo sono giornate particolari per tutti. L’emergenza Coronavirus ha costretto in molti a restare isolati a casa e la cosa ovviamente comporta un cambio importante delle proprie abitudini.

Lo sa bene anche Francesco Totti che però, anche in questo periodo, non rinuncia ai suoi allenamenti quotidiani. L’ex capitano della , in una diretta Instagram con il suo ex compagno di Nazionale Christian Vieri, ha spiegato che tipo di lavoro svolge e nel farlo ha anche ricordato gli estenuanti allenamenti con Zdenek Zeman.

“Domani faccio le scale, scalini e scale grandi. Se c’è anche Zeman? Ce l’ho nascosto nel pozzo. Mamma mia, giuro, da morire. Poi farò 40’ di corsa, tolgo 1500 calorie, anche perché poi a cena ci saranno pizza e gelato, mentre a pranzo solo verdura. I carboidrati la sera”.

A rendere meno pesanti le giornate di Totti anche un nuova arrivata in casa: un gattina. La leggenda giallorossa è legatissima alla sua ‘Donna Paola’, ma ha anche ammesso che inizialmente non la voleva.