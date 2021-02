Totti e la società Roma: "Sono tutti stranieri, serve chi conosce l'ambiente"

Francesco Totti guarda la Roma da esterno. Da tifoso, con un rapporto molto particolare con la società giallorossa, di cui ha parlato in diverse occasioni.

Intervenuto alla 'Bobo Tv' su Twitch, l'ex numero 10 giallorosso non ha lesinato qualche punzecchiatura all'attuale società giallorossa.

E se dai Friedkin dovesse arrivare una telefonata, Totti come risponderebbe? Di certo ne vorebbe parlare.

"Sinceramente non è ancora successo. Se succedesse, mi metterei seduto e ne parlerei. Voglio portare a termine questo percorso, non sarei coerente con me stesso".