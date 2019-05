Totti nuovo direttore tecnico della Roma? "Mi divertivo di più in campo"

La Roma potrebbe 'promuovere' Francesco Totti nel ruolo di direttore tecnico, ma l'ex capitano frena: "Non ne so niente, valuteremo".

La cambierà in modo profondo al termine di questa stagione, con vista alla prossima annata. Dopo l'addio di Daniele De Rossi ed il cambio in panchina, con Claudio Ranieri che dirigerà la sua ultima partita contro il , anche il quadro dirigenziale si trasformerà in modo profondo.

Lo scossone che si era delineato nei giorni scorsi, con le dimissioni di Francesco Totti, sembra evitato. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', anzi, il CEO Guido Fienga avrebbe proposto all'ex capitano la poltrona richiesta, cioè di direttore tecnico, con competenze sulla gestione dello spogliatoio e deleghe operative anche sul mercato degli allenatori e dei calciatori.

La società in questo modo, forse, placherà anche le pesanti critiche ricevute per il mancato rinnovo del contratto a Daniele De Rossi. Già, proprio quel De Rossi che la stessa società voleva mettere al fianco di Fienga in dirigenza.

Con lui e Totti, la Roma avrebbe avuto una forte anima giallorossa e anche i tifosi avrebbero cambiato giudizio sulla proprietà americana, che ad oggi è presa di mira più che mai. Ma non c'è niente da fare al momento, Capitan Futuro continuerà a giocare in un'altra squadra.

Totti, però, a margine della cerimonia che ne ha sancito l'ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano, ha frenato riguardo il possibile 'salto' dirigenziale.