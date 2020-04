Risate tra Totti e Del Piero: "Hai vinto otto Scudetti sul campo? Io dodici..."

Del Piero ha risposto alla domanda di Totti riguardo gli Scudetti vinti: "Otto sul campo, sei ufficiali". RIsposta immediata: "Io dieci-dodici".

Il calcio è fermo, il calcio è su Instagram. Certo, non quello giocato nella realtà, ma quello che risiede nei racconti e negli aneddoti dei grandi ex calciatori. Chiedere a Bobo Vieri, ma non solo. L'ultima grande chiaccherata è quella tra due Campioni del Mondo, Francesco Totti e Alex Del Piero.

Due tra i più grandi dieci della storia del calcio, non solo italiana, che per due decenni si sono dati battaglia in sempre con la stessa maglia indosso. Totti con la , Del Piero con la , hanno creato la leggenda come rivali, ma anche come amici.

E così nell'odierna chiamata su Instagram, Totti ha punzecchiato Del Piero con la sua solita ironia, stavolta a proposito degli Scudetti vinti. L'ex capitano della Juventus è uno dei giocatori più vincenti della Serie A, mentre quello giallorosso è riuscito a riportare il titolo nella capitale dopo una lunghissima attesa.

Altre squadre

Durante la conversazione, Totti ha chiesto a Del Piero quanti Scudetti avesse vinto:

"Sul campo otto, ufficiale sei".

Totti ha risposto dopo qualche secondo, in maniera seria e pacata prima che entrambi scoppiassero a ridere:

"Io a tavolino dieci-dodici, ufficiali uno".

Un chiaro riferimento di Del Piero e Totti a Calciopoli, lontana quattordici anni ma ancora in cima ai discorsi calcistici.