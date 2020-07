Totti protagonista anche nel calcio a 8: segna il goal scudetto contro la Lazio

L'ex capitano della Roma ha segnato su punizione il goal che ha permesso alla sua squadra di vincere nella lega di calcio a 8. Contro... la Lazio.

Francesco Totti festeggia il suo secondo scudetto della carriera. Non sarà forse storico come quello del 2001 con la , ma è comunque un successo. Da protagonista, come sempre. Anche a 44 anni.

L'ex capitano giallorosso ha segnato il goal decisivo per la sua squadra, il Totti Club, nel campionato di calcio a 8. La sua grande passione post-carriera, insieme allo scouting.

Una punizione rasoterra che si è infilata all'angolino basso. Un goal magari meno bello rispetto ai suoi standard, ma che comunque vale l'abbraccio di tutti i compagni. Compreso Floro Flores, suo compagno di squadra.

Avversaria? Una squadra chiamata . Che con quella di Lotito non ha alcun legame. Anche perché il 'calciotto' non è sport riconosciuto dalla FIGC e di fatto anche lo scudetto è solo simbolico. Però Totti si è tolto la soddisfazione di vincerlo.

In ogni caso, il pensiero di Totti rimane sempre alla sua Roma. Tanto che preferirebbe vederla trionfante in Europa allo scudetto, comunque vinto, nel calciotto.