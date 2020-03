Totti apre alla Roma: "Se Friedkin chiama ci parlerò, mai dire mai"

Francesco Totti alla 'Gazzetta dello Sport' non esclude un possibile ritorno alla Roma: "Se dovesse arrivare una telefonata da Friedkin? Ci parlerei".

Francesco Totti non è più un dirigente della da quasi un anno ormai, da quella conferenza di giugno 2019 che ha sancito la fine del rapporto con la squadra e la società. Da sempre l'ex Capitano giallorosso non ha avuto un buon rapporto con Pallotta e con qualche membro dell'attuale dirigenza.

Ma ora che le cose stanno cambiando? La Roma ben presto sarà totalmente nelle mani di Friedkin ed è per questo che in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', Francesco Totti non chiude le porte ad un possibile ritorno, anzi.

"Se dovesse arrivare una telefonata da Friedkin? Beh, sicuramente ci parlerò. Poi valuterò, nella vita mai dire mai..."

D'altronde il suo rapporto con la Roma è un rapporto speciale, che non è semplice riscontrare nelle carriere di altri calciatori.

"Scegliere di restare a Roma per sempre è stato amore puro, la strategia non serviva. C’è stato un momento in cui sono stato davvero vicino ad andare via, ma non parlatemi di fughe. E’ una questione di rispetto verso i tifosi e la maglia, non lo avrei mai fatto, non avrei mai tradito una società che mi ha dato tanto".

Poi sguardo proiettato al presente e al futuro della squadra, Totti è fiducioso.