Totti a sorpresa: "Se mi richiamasse la Roma non tornerei"

Francesco Totti ha escluso un ritorno alla Roma: "Se me lo chiedessero mi metterebbero in difficoltà, ma ho un carattere permaloso".

La separazione tra la e Franceesco Totti arrivata in estate ha spiazzato tutti. Dopo 30 anni, il nome dell'ex numero 10 non è più associato ufficialmente al club di cui è stato leggenda e capitano. E, in un futuro almeno prossimo, non lo sarà.

Intervistato a 'Radio Radio', Totti ha infatti dichiarato che non tornerebbe alla Roma per rispettare la decisione presa in primavera, quando ha lasciato il suo ruolo in dirigenza con la conferenza stampa fiume di un'ora e mezzo.

“Se mi chiedessero di tornare alla Roma mi metterebbero in difficoltà, ma direi di no per rispetto della mia decisione. Ho un carattere abbastanza forte e permaloso".

Escluso un ritorno nei ranghi dirigenziali giallorossi, Totti ha affermato che nel suo futuro potrebbe intraprendere la carriera da procuratore, per poter allevare giovani calciatori e trasmettere loro tutta la sua conoscenza accumulata in una lunga carriera in campo.