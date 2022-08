Tottenham-Southampton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Primo match di Premier per Antonio Conte, via alla nuova stagione: tutte le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta.

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Southampton

Tottenham-Southampton Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 16:00

16:00 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Sky Sport Football (numero 203 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Inizia il campionato del Tottenham. Parte la nuova stagione per il team di Antonio Conte, subentrato ad annata in corso nel 2021/2022 ed ora pronto a guidare il team londinese sin dalle prime giornate, così da provare a mettere in difficoltà Liverpool e Manchester City.

Qualificatosi alla Champions League nella passata annata, Conte prova ad alzare l'asticella e combattere per vincere un titolo, che il Tottenham aspetta da tempo: il calciomercato ha portato ad innesti importanti e conferme dei big, motivo per cui i tifosi degli Spurs si aspettano molto.

Nel 2021/2022 il Southampton è riuscito a sbancare il campo del Tottenham per 3-2, mentre all'andata il match era finito in parità. In generale nelle ultime stagioni la gara è sempre stata equilibrata, eccezion fatta per il 5-2 maturato, in favore degli Spurs, nel 2020.

In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Southampton, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-SOUTHAMPTON

La gara tra Tottenham e Southampton è prevista al Tottenham Hotspur Stadium di Londra sabato 6 agosto 2022: calcio d'inizio alle 16:00, ora italiana.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-SOUTHAMPTON IN TV

Tottenham-Southampton, prima gara per Antonio Conte nella nuova Premier, sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti del torneo: il match è visibile su Sky Sport Football, canale 203 del satellite.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky al momento non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce per la gara di Premier League tra Tottenham e Southampton

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Tottenham e Southamtpon è disponibile anche in diretta streaming grazie a Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare della Premier League trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida di Premier League Tottenham-Southampton potrà essere seguita dai lettori di GOAL anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-SOUTHAMPTON

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

SOUTHAMPTON (4-4-1-1): Bazunu; Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Perraud; S Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi; Aribo; Adams