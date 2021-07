Tottenham, si chiude un'era: da Paulinho a Eriksen e Lamela, via gli 'eredi' di Bale

Con la cessione di Lamela al Siviglia, il Tottenham ha salutato tutti i calciatori arrivati nell'estate del 2013, dopo il passaggio di Bale al Real.

Una lunga estate caldissima. Quella del 2013 non sarà mai una delle tante sessioni di mercato per il Tottenham. Nel nord di Londra, il clima era rovente anche in tema di trasferimenti. Dopo aver fatto registrare la cessione record di Gareth Bale al Real Madrid per 100 milioni di euro, il club londinese si è rituffato sul mercato a caccia dei sostituti del fuoriclasse gallese. Un'impresa ardua per la dirigenza, che ha chiuso la finestra di calciomercato con ben sette acquisti, con l'obiettivo di provare a dimenticare in fretta Bale.

Lamela, Soldado, Paulinho, Eriksen, Capoue, Chiriches e Chadli. Dalla Serie A al Brasile, passando per Ligue 1, Liga ed Eredivisie: il Tottenham non ha solamente reinvestito la cifra incassata per Bale, ma ha aperto il portafogli e messo sul tavolo un'ulteriore somma di denaro, sfiorando i 130 milioni di euro totali. Un mercato da favola con cui gli Spurs hanno provato non solo a sostituire il gallese ma anche a rinforzare i vari reparti - dalla difesa all'attacco, passando per la mediana - per cercare di sopperire all'addio di Bale.

A distanza di sette anni si è chiusa un'era in casa Tottenham. I sette calciatori acquistati nell'estate 2013 hanno lasciato definitivamente gli Spurs. C'è chi lo ha fatto dopo appena due anni - come i vari Soldado, Paulinho, Capoue e Chiriches nel 2015 - e chi ha terminato la sua avventura a Londra dopo otto anni come Erik Lamela, che si è ufficialmente trasferito al Siviglia due giorni fa.

A player who gave everything for the badge.



Nel frattempo Gareth Bale è tornato a 'casa', nella sua Londra, per vestire nuovamente la maglia del Tottenham. Il rapporto conflittuale con Zinedine Zidane e un periodo di flessione a causa dei problemi fisici che lo hanno condizionato, hanno spinto la stella del Galles a trasferirsi in presitito nella passata stagione nelle fila degli Spurs. In Inghilterra, Bale non ha archiviato gli infortuni, ma è riuscito a totalizzare un bottino di 11 goal in 20 presenze in campionato e un totale di 16 reti in 34 apparizioni tra tutte le competizioni.

In attesa di conoscere il futuro del gallese, in casa Tottenham cala il sipario sull'era post-Bale. Con l'addio di Erik Lamela, gli Spurs hanno salutato i sette colpi della rovente estate 2013. Quella in cui il 'Coco' e i vari Paulinho, Soldado, Chiriches, Chadli, Capoue ed Eriksen sono arrivati nel nord di Londra con un'eredità pesante da raccogliere e un obiettivo chiaro da raggiungere: far dimenticare 'Mister 100 milioni'.