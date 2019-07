Tottenham, primo contratto per Maurizio Pochettino: è il figlio del manager

Maurizio Pochettino, figlio quasi omonimo di Mauricio, ha firmato il primo contratto da professionista col Tottenham: giocherà nell'Under 23.

Occhio alla consonante: la zeta, in questo caso. Mauricio da una parte, Maurizio dall'altra. Fa tutta la differenza del mondo: Mauricio Pochettino è il manager del , mentre Maurizio Pochettino - con la zeta, appunto - è il suo semisconosciuto figlio. Ma non solo: da qualche ora, è a tutti gli effetti un giocatore degli Spurs.

18 anni compiuti a marzo, spagnolo (è nato a mentre il padre comandava la difesa dell' ), Pochettino junior è una delle speranze del Tottenham per il futuro. E sta proseguendo il proprio percorso di crescita: ieri ha firmato il suo primo contratto con il club londinese, come dimostra la foto da lui stesso postata su Instagram, nella quale è accanto a papà Mauricio.

Maurizio Pochettino giocherà nella seconda squadra del Tottenham, la formazione riserve. In pratica, l'Under 23. È un giocatore offensivo e giostra principalmente sull'ala. Ha iniziato nel , prima squadra allenata in Premier League da Mauricio, si è trasferito a Londra al seguito del padre e ha un grande traguardo da raggiungere: esordire in prima squadra.

Mauricio e Maurizio, dunque. Una lettera di differenza, un mondo a dividerli nonostante vivano sotto lo stesso tetto. Ma in futuro le distanze potrebbero ridursi ulteriormente: toccherà al figlio bruciare le tappe per poter coronare il sogno di essere allenato da papà.