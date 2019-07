Tottenham, Pochettino svela: "Chiuso in casa per 10 giorni dopo la finale di Champions"

Una cavalcata europea strepitosa con il sogno infranto soltanto all'ultimo appuntamento: Mauricio Pochettino ha raccontato le sensazioni provate dopo la sconfitta del suo in finale di Champions League per mano del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Intervistato ai microfoni dello 'Standard', l'allenatore argentino ha svelato il suo momento difficile:

"Sono stato davvero molto male. Quel momento posso paragonarlo solo all'estate del 2002 quando, nel giro di una settimana, fummo battuti dall' e pareggiamo con la , venendo eliminati dalla fase a gironi del Mondiale. Entrambi sono i momenti peggiori della mia carriera. Così, il giorno dopo, ho preso un treno da Madrid a . Ho trascorso 10 giorni chiuso in casa mia e non volevo uscire . E' stato difficile perché siamo arrivati a un passo dalla gloria".

Giorni di riflessione e analisi post sconfitta, Pochettino era davvero a pezzi dopo la finale di Madrid:

Il bilancio complessivo da quando è arrivato al Tottenham è sicuramente positivo, Pochettino ha saputo portare ad altissimi livelli un club che non ha mai fatto follie sul mercato:

"Se si analizza il nostro percorso da quando sono arrivato nel 2014, tutte le altre big inglesi hanno speso tanto per arrivare dove siamo arrivati noi. È il Tottenham a dover essere un'ispirazione per le altre squadre di Premier. La cosa più importante è la cultura, la filosofia che abbiamo creato nel club in questi ultimi cinque anni. Alla fine non so se otterremo un trofeo, ma ci siamo davvero vicini".