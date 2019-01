Tottenham, Pochettino crede in Eriksen: "Come il mio cane: mi fido di lui"

Mauricio Pochettino ha parlato di Christian Eriksen e della fiducia che nutre in lui in campo, paragonandolo... al suo cane: "Mi fido di lui".

C'erano pochi dubbi sul fatto che Maurizio Pochettino si fidasse ciecamente di Christian Eriksen. Il danese è il faro del centrocampo del Tottenham, l'uomo degli spunti e che crea il gioco. L'allenatore argentino ha voluto ribadire questa fiducia con un paragone particolare: il suo cane.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nella conferenza stampa che anticipa la super sfida contro il Manchester United in programma domenica alle 17.30, l'allenatore degli Spurs ha parlato della situazione dell'ex Ajax, in scadenza nel giugno 2020 e con tanti occhi addosso in giro per l'Europa.

L'articolo prosegue qui sotto

Pochettino ha voluto ribadire la fiducia nel giocatore e ha affermato che è suo diritto se decidere di rimanere o andare via. Ma, come fa col suo cane, in lui ripone fiducia, per questo gli dà libertà.

"Aspettare è un suo diritto, può firmare questa settimana come tra sei mesi, come può sognare avventure e sfide differenti. Christian è un ragazzo speciale e gli va data libertà, così come gliela si dà in campo, e bisogna avere fiducia in lui, come faccio con il mio cane quando lo porto al parco".

Un esempio quantomeno particolare, che riassume però molto bene il concetto espresso da Pochettino.