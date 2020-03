Lipsia-Tottenham 3-0: Mourinho saluta la Champions, tedeschi ai quarti

Dopo il rigore di Werner all'andata, una doppietta di Sabitzer al ritorno mette in ginocchio gli Spurs: la squadra dii Nagelsmann vince 2-0 e passa.

Quando l'allievo supera il maestro. Julian Nagelsmann, l'allenatore più giovane nella storia della , batte il veterano e maestro José Mourinho e lo elimina. Dopo lo 0-1 dell'andata, il batte ancora il alla Red Bull Arena: 2-0, ancora con il massimo controllo in campo.

A cambiare è soltanto il nome del protagonista: non più Timo Werner (che in Champions ha segnato 7 goal, tutti in trasferta) ma Marcel Sabitzer. Il capitano dei 'Roten Bullen' ha sbloccato dopo 10 minuti con il destro dalla distanza, la specialità della casa, poi ha bissato al 21' di testa. Cross in questo caso fornito da Angelino, che sulla sinistra ha dominato un Aurier enormemente confuso.

I goal finiscono presto, ma il controllo sulla partita del LIpsia rimane lo stesso, anche con occasioni sporadiche che nessuna delle due squadre riesce a finalizzare - anche per merito di Lloris e di Gulacsi. Il Tottenham non dà mai l'impressione di riuscire a ribaltare il risultato senza Kane, Son e Bergwijn. Così Forsberg ringrazia, entra e mette la ciliegina sulla torta: il 3-0 che sigilla il pass per i quarti. Una serata perfetta per i tedeschi, tranne per Mukiele, uscito in barella dopo una botta.

Altre squadre

Per Nagelsmann un altro record, quello di allenatore più giovane ad approdare ai quarti di Champions League. Dopo che era diventato, soltanto tre mesi fa, il più giovane a passare un girone. A 33 anni da compiere, un futuro da scrivere. Così come il Lipsia, che all'undicesima stagione della propria storia entra tra le migliori 8 d'Europa.

IL TABELLINO

LIPSIA-TOTTENHAM 3-0

MARCATORI: 10' e 21' Sabitzer, 87' Forsberg

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele (55' Adams), Sabitzer (87' Forsberg), Laimer, Angelino; Nkunku (59' Haidara); Werner, Schick.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Dier, Tanganga; Aurier (90+1' Walcott), Winks, Lo Celso (86' Gedson F.), Sessegnon; Lamela, Alli, Lucas.

AMMONITI: Sessegnon, Winks, Laimer, Tanganga, Alli, Sabitzer

ESPULSI: -