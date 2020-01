Tottenham-Middlesbrough dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tottenham e Middlesbrough si sfidano nel ‘replay’ del terzo turno di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

A pochi giorni dalla prima sfida, e tornano ad affrontarsi nel ‘ replay ’ del terzo turno della .

Segui Liverpool-Everton in diretta streaming su DAZN

Una gara, quella tra Spurs e Boro che si disputa dopo il pareggio maturato lo scorso 5 gennaio al Riverside Stadium , quando una rete di Lucas Moura ha pareggiato quella segnata in precedenza da Ashley Fletcher evitando agli uomini di José Mourinho quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione.

Sia il Tottenham che il Middlesbrough , che attualmente occupa la sedicesima posizione nella Championship, hanno iniziato il loro cammino in questa edizione della più antica competizione calcistica al mondo proprio dal terzo turno. In caso di ulteriore parità tra le due squadre, come da regolamento si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore.

Quello dello scorso 5 gennaio terminato sull’1-1 è stato il primo confronto diretto tra le due compagini in FA Cup .

In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Middlesbrough: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

TOTTENHAM-MIDDLESBROUGH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Middlesbrough

Tottenham-Middlesbrough Data: 14 gennaio 2020

14 gennaio 2020 Orario: 21.05

21.05 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO TOTTENHAM-MIDDLESBROUGH

Tottenham-Middlesbrough , ‘replay’ valido per il terzo turno della FA Cup , si disputerà martedì 14 gennaio 2020 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il nuovissimo impianto che ospita le gare interne degli Spurs . Fischio d’inizio programmato alle ore 21.05.

La sfida di FA Cup che vedrà protagoniste Tottenham e Middlesbrough, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma, potranno seguire la gara tramite smart tv compatibili con l’app o attraverso tutti i televisori televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox One, One S, One X, o ancora grazie a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Telecronaca dell’evento affidata a Stefano Borghi.

Essendo trasmessa da DAZN, Tottenham-Middlesrbough potrà ovviamente essere seguita in diretta su dispositivi come Pc, tablet e smartphone, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o attraverso la apposita App.

Dopo il triplice fischio finale, saranno disponibili on deman gli higligts della gara e l’evento integrale.

José Mourinho, visti anche i tanti infortuni con i quali deve fare i conti, potrebbe attuare un discreto turnover. In difesa potrebbe avere una chance il giovanissimo Tanganga che è reduce dal suo esordio in Premier League. Sulla trequarti, Lo Celso e Lucas potrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, mentre in attacco dovrebbe toccare a Son con il supporto di Alli.

Jonathan Woodgate potrebbe proporre un 3-4-3 nel quale Tomas Mejias dovrebbe essere confermato tra i pali come ‘portiere di coppa’. Possibile conferma a destra per Spence, mentre Clayton e Saville dovrebbero formare la cerniera di mediana. In attacco, Fletcher dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Roberts e Tavernier.

TOTTENHAM (4-2-31): Gazzaniga; Tanganga, Vertonghen, Alderweireld, Sessegnon; Winks, Dier; Lo Celso, Alli, Lucas; Son.

MIDDLESBROUGH (3-4-3): Tomas; Howson, McNair, Fry; Spence, Clayton, Saville, Coulson; Roberts, Fletcher, Tavernier.