Tottenham-Marsiglia dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Tottenham e Marsiglia si sfidano nella prima giornata dei gironi di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Inizia la Champions League di Tottenham e Marsiglia, chiamate al confronto diretto nel primo turno della fase a gironi.

Gli Spurs, guidati da Antonio Conte, tornano tra le migliori 32 squadre d'Europa dopo due stagioni di digiuno. Nell'annata 2019-2020, i londinesi hanno raggiunto gli ottavi di finale dopo la finalissima persa contro il Liverpool nella stagione precedente.

Ritorno in Coppa dei Campioni anche per l'OM dopo un anno d'assenza. La spedizione europea dei marsigliesi nel 2021 si era chiusa con un'eliminazione proprio nella fase a gironi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Tottenham-Marsiglia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-MARSIGLIA

Tottenham-Marsiglia è in programma mercoledì 7 settembre 2022 al Tottenham Stadium di Londra. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MARSIGLIA IN TV

La sfida tra il Tottenham e il Marsiglia verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite).

La seconda opzione è rappresentata da INFINITY+, la cui app è scaricabile su smart tv e alla quale si potrà accedere dopo aver sottoscritto l'abbonamento.

TOTTENHAM-MARSIGLIA IN DIRETTA STREAMING

I clienti Sky potranno seguire il match che vedrà a confronto le squadre di Conte e Tudor anche in diretta streaming grazie al servizio Sky Go.

Partita visibile in streaming anche su INFINITY+, a cui è possibile accedere - previo abbonamento - tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili.

Il racconto di Tottenham-Marsiglia sarà disponibile anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale grazie alla cronaca testuale della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati resi noti i nomi dei telecronisti di Sky e INFINITY+ che commenteranno il match di Londra.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-MARSIGLIA

Conte è pronto ad affidarsi a Kane, sorretto da Kulusevski e Son nel tridente. A centrocampo Bentancur a braccetto con Hojbjerg, mentre sulle fasce agiranno Emerson Royal a destra e Sessegnon a sinistra. In difesa Romero, Dier e Lenglet a protezione di Lloris.

Tudor prepara la risposta a specchio con gli ex romanisti Under e Gerson ai lati di Suarez. A centrocampo altra vecchia conoscenza giallorossa come Veretout, affiancato da Rongier. Sulle corsie spazio a Kabore e Clauss. In difesa Mbemba, Balerdi e Kolasinac. In porta il quarto ex Roma di Pau Lopez.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Kabore, Rongier, Veretout, Clauss; Under, Suarez, Gerson. All. Tudor.