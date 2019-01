Tottenham-Manchester United: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Tottenham ospita il Manchester United nella 22ª giornata di Premier League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Tottenham di Mauricio Pochettino ospita il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer nella 22ª giornata della Premier League. Gli Spurs sono terzi in classifica con 48 punti frutto di 16 vittorie e 5 sconfitte, e hanno 6 lunghezze di ritardo dalla prima posizione, occupata dal Liverpool. I Red Devils sono sesti a quota 38 con 11 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Segui la Carabao Cup su DAZN attivando il mese gratuito

Il bomber Harry Kane è il miglior marcatore dei londinesi e del massimo campionato inglese (assieme ad Aubameyang) con 14 reti in 21 presenze, mentre Romelu Lukaku ed Anthony Martial sono i giocatori più prolifici dei Red Devils con 8 reti a testa. Il Tottenham è reduce da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Manchester United invece ha collezionato 4 vittorie consecutive sotto la nuova gestione.

QUANDO SI GIOCA TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Tottenham-Manchester United si giocherà domenica 13 dicembre 2019 alle ore 17.30 a Wembley. Sarà il 54° confronto fra le due squadre nella storia della Premier League.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

La partita Tottenham-Manchester United sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football (203 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Pochettino non potrà disporre di Vertonghen in difesa e di Wanyama e Dier a centrocampo. Ko all'ultimo anche Lucas Moura, mentre è recuperato in extremis Dembelé in mediana. Davanti Eriksen agirà sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco composto dal bomber Kane e dal sudcoreano Son. In difesa confermatissima la coppia centrale composta da D. Sanchez e Alderweireld, mentre Trippier e Rose saranno i terzini.

Solskjaer si affiderà al 4-2-3-1. Davanti a De Gea, Valencia e Shaw saranno i terzini, con Lindelof e Jones centrali. A centrocampo, Matic sarà il perno centrale, con Pogba ed Herrera mezzali. In attacco, infine, Lingard supporterà la coppia d'attacco composta da Rashford e Martial. Partirà dalla panchina il centravanti belga Lukaku.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, D.Sanchez, Alderweireld, Rose; Dembelé, Sissoko, Dele Alli; Eriksen; Kane, Son.

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): De Gea; Valencia, Lindelof, Jones, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Lingard; Rashford, Martial.