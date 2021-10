Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fari puntati su Tottenham-Manchester United nel 10° turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

C'è grande attesa per la sfida della 10ª giornata di Premier League tra il Tottenham e il Manchester United. Al Tottenham Hotspur Stadium, impianto che ospita le gare casalinghe degli Spurs, i 'Red Devils' cercano il riscatto dopo la figuraccia a Old Trafford contro il Liverpool con la sconfitta per 5-0.

Il Tottenham è reduce dalla sconfitta nel derby di Londra in casa del West Ham. Gli Spurs occupano la quinta posizione, in coabitazione con il Brighton, con 15 punti, uno in più rispetto al Manchester United.

Ultima chiamata per Ole Gunnar Solskjaer, che deve necessariamente vincere il big match contro il Tottenham se vuole salvare la panchina. Il suo Manchester United non vince da quattro turni, con un solo punto conquistato negli ultimi 360 minuti.

Tottenham e Manchester United si affronteranno per la 114° volta tra First Division e Premier League. I 'Red Devils' sono in vantaggio con 62 vittorie; 26 pareggi e 25 vittorie degli 'Spurs' completano il quatro.

L'ultimo incrocio tra Tottenham e Manchester United si è giocato l'11 aprile 2021 nella 31ª giornata della Premier League 2020/2021. A vincerlo furono gli ospiti in rimonta col risultato di 3-1 grazie alle reti di Fred, Cavani e Greenwood dopo il vantaggio iniziale di Son.

Il Tottenham non batte in casa lo United dalla stagione 2016/2017. Il 31 gennaio 2018, nella 25ª giornata di Premier League, gli 'Spurs' si imposero col risultato di 2-0 con il goal di Eriksen e l'autorete di Phil Jones.

La sfida di Premier League tra Tottenham e Manchester United sarà l'occasione per vedere Kane contro Cristiano Ronaldo. L'attaccante inglese non sta disputando una stagione memorabile in campionato con un solo goal e un assist in 8 gare, mentre il portoghese ex Juve non trova la via della rete da ben 4 match. Dopo la doppietta all'esordio contro il Newcastle e il goal contro il West Ham, il portoghese ex Juve non è riuscito a gonfiare la rete contro Aston Villa, Everton, Leicester e Liverpool.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Tottenham-Manchester United: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Tottenham-Manchester United, sfida valida per il decimo turno del campionato di Premier League 2021/2022, si giocherà sabato 30 ottobre 2021 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18,30 italiane.

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Tottenham-Manchester United. Il canale di riferimento per la visione del match sarà Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Tottenham-Manchester United sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Royal, Dier, Romero, Reguilon; Hojbjerg, Skipp; Lucas, Ndombele, Son; Kane. All. Espirito Santo

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer