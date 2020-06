Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Tottenham-Manchester United è uno dei big match della prossima giornata di Premier League: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo la , la e il calcio italiano con la Coppa , anche la Premier League riparte. La prima giornata dopo i recuperi sarà la trentesima, la quale prevede un big match: - .

Sarà senza dubbio la sfida di José Mourinho, che è arrivato sulla panchina degli Spurs in autunno per sostiuire Pochettino dopo aver lasciato proprio un anno prima il Manchester United, sostituito da Solskjaer. È lui il grande ex della sfida.

In ballo ci saranno anche punti importanti anche a livello di classifica: entrambe le squadre infatti lottano per raggiungere il quarto posto, valido per la qualificazione in Champions. Il Tottenham è ottavo a 41, mentre i Red Devils sono tre punti più sopra, al quinto posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Manchester United: dall'orario alle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Manchester United

Tottenham-Manchester United Data: 19 giugno 2020

19 giugno 2020 Orario: 21.15

21.15 Canale : Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Sky Sport Uno, Sky Sport Football Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Tottenham-Manchester United, gara valida per la 30ª giornata di Premier League, si giocherà al Tottenham Stadium di Londra venerdì 19 giugno alle ore 21.15 italiane, le 20.15 inglesi. Sarà il rientro in campo per entrambe le squadre dopo la lunga pausa.

La sfida tra Tottenham e Manchester United si potrà vedere in diretta su Sky, che trasmette in esclusiva la Premier League in Italia. Il match della 30ª giornata sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203).

Tottenham- sarà visibile anche in : gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l'applicazione su pc, smartphone oppure tablet.

Alternativa a SkyGo è Now Tv , servizio di streaming live e on demand di Sky: si potrà acquistare uno dei pacchetti e seguire il meglio del calcio italiano ed internazionale proposto dalla pay tv satellitare.

Il Tottenham ritrova Harry Kane, di rientro da un infortunio, e Son, tornato dal servizio militare: con Alli squalificato, sarà Bergwijn a completare il trio d'attacco. Dier e Ndombele saranno accompagnati a centrocampo da Fernandes. Difesa a quattro con Sessegnon sulla sinistra.

United con il 4-2-3-1 senza sorprese in difesa. Solskjaer a centrocampo riabbraccerà Pogba dopo i gravi problemi fisici: Matic con lui più di Fred. Bruno Fernandes sulla trequarti con Martial, Rashford e James frecce.

TOTTENHAM (4-3-2-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon; Dier, Fernandes, Ndombele; Bergwijn, Son; Kane. All. Mourinho

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer