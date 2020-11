Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham sfida il Manchester City nel big match della 9ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 novembre 2020

Il Tottenham sfida il Manchester City nel big match della 9ª giornata di Premier League. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra va in scena l'ennesima puntata dello storico confronto fra due fra i migliori allenatori al mondo, José Mourinho e Pep Guardiola, due tecnici fra cui la rivalità è sempre stata molto alta fin dai tempi in cui guidavano e .

Gli Spurs sono attualmente secondi in classifica con 17 punti, stesso punteggio del , frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i Citizens arrancano invece al 10° posto con 12 punti e un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 87 volte nel massimo campionato inglese (46 in Premier League e 41 in First Division) con un bilancio complessivo favorevole ai Citizens, che conducono nelle statistiche con 36 successi, a fronte di 33 vittorie degli Spurs e 18 pareggi.

Analizzando tuttavia soltanto le sfide in Premier League, la situazione si ribalta con 24 affermazioni dei londinesi, 15 successi degli Sky Blues e 7 pareggi. L'ultimo confronto, giocatosi lo scorso febbraio, aveva visto il successo per 2-0 in casa degli uomini di Mourinho.

Il sudcoreano Heung Min-Son è il bomber del Tottenham e il capocannoniere del campionato inglese assieme a Salah, Calvert-Lewin e Vardy con 8 goal, Sterling, Gabriel Jesus e Foden sono invece i giocatori più prolifici del Manchester City con 2 goal realizzati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tottenham-Manchester City si disputerà la sera di sabato 21 novembre 2020 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Mike Dean e sarà la 47ª in Premier League fra le due formazioni, è previsto alle ore 18.30.

Il big match di Premier League, Tottenham-Manchester City, sarà trasmesso in diretta tv da Sky, che detiene i diritti del massimo campionato inglese. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Chi preferisse potrà seguire Tottenham-Manchester City anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà infatti visibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

La sfida potrà inoltre essere vista in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Premier League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Conpotrete seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al termine della partita.

Mourinho punterà in attacco su Kane come unica punta. Sulla trequarti è recuperato Nndombelé, che era uscito acciaccato dopo l'ultima gara di campionato con il . Il francese agirà al centro di una linea a tre che sarà completata dal gallese Bale e dal sudcoreano Son. In mediana coppia composta da Moussa Sissoko e Höjbjerg. In difesa problema fisico per il terzino destro Doherty: al suo posto ci sarà spazio dal 1' per Aurier, con Reguilón a sinistra e in mezzo la coppia composta da Alderweireld e Dier. Fra i pali capitan Lloris.

Qualche assenza pesante per Guardiola, che anche per la sfida con gli Spurs dovrà rinunciare per infortunio al Kun Aguero e a Fernandinho, mentre è incerta la presenza di Mendy, Ake e Sterling. Davanti al portiere Ederson, la difesa vedrà disimpegnarsi come terzini Walker e Cancelo, mentre Ruben Dias e Laporte formeranno la cerniera centrale. Sulla mediana agiranno il tedesco Gündogan e lo spagnolo Rodri. Davanti il dubbio più importante riguarda le condizioni di Sterling: se non dovesse recuperare al suo posto giocherà il portoghese Bernardo Silva. Ferrán Torres e De Bruyne completeranno la linea di trequarti. In attacco il brasiliano Gabriel Jesus sarà l'unica punta.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón; Moussa Sissoko, Höjbjerg; Bale, Ndombelé, Son; Kane.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; K. Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gündogan, Rodri; Ferrán Torres, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.