Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Tottenham sfida in casa il Manchester City nel big match della 25ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di José Mourinho sfida il di Pep Guardiola nel big match della 25ª giornata di Premier League. I londinesi sono ottavi in classifica con 34 punti, con 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, i Citizens occupano il 2° posto con 51 punti, 22 in meno del capolista, e un cammino di 16 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Sono in tutto 82 i precedenti fra le due squadre nel massimo campionato inglese fra First Division e Premier League, con un bilancio complessivo di 35 successi del City, 31 vittorie degli Spurs e 16 pareggi. Considerando invece soltanto i match in Premier League, le statistiche premiano i londinesi con 23 vittorie, 15 affermazioni del City e 7 pareggi.

Il Tottenham arriva da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Manchester City invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate in campionato. La sfida del Tottenha, Hotspur Stadium è arricchito dal nuovo confronto fra i due tecnici, che sono sempre stati rivali in Premier League, nella spagnola e in .

Harry Kane, che non sarà della gara per il grave infortunio al tendine del ginocchio sinistro, è il bomber degli Spurs in campionato con 11 reti, mentre Sergio Aguero è il capocannoniere dei Citizens con un bottino di 16 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Manchester City

Tottenham-Manchester City Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tottenham-Manchester City si disputerà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Mike Dean, è in programma per le ore 17.30. Sarà l'83° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato inglese, fra Premier League e First Division.

Il big match Tottenham-Manchester City sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Paolo Ciarravano.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Tottenham-Manchester City anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mourinho si affiderà al 4-3-3 e lancerà dal 1' il nuovo acquisto Bergwijn nel tridente offensivo accanto a Lucas Moura e Son. Fra i pali sarà confermato Lloris dopo il rientro dal lungo infortunio, davanti al portiere francese la difesa a 4 vedrà Aurier e Tanganga esterni bassi e Alderweireld e Davinson Sánchez centrali. A centrocampo Winks agirà da playmaker, con Lo Celso e Dele Alli mezzali.

Guardiola ha il dubbio Laporte in difesa (l'alternativa è l'impiego di uno fra Stones e Otamendi), ma il centrale dovrebbe farcela a partire dal 1' accanto a Fernandinho. Walker e Mendy completeranno il reparto arretrato, mentre fra i pali ci sarà Ederson. In mediana la regia sarà affidata a Rodri, con David Silva e De Bruyne mezzali. Davanti Aguero sarà il centravanti nel tridente d'attacco con Mahrez e Sterling. Potrebbe essere recuperato almeno per la panchina anche Sané.

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, D. Sánchez, Tanganga; Lo Celso, Winks, Dele Alli; Lucas Moura, Son, Bergwijn.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Mendy; David Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.