Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham ospita il Manchester City campione in carica nella 1ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Manchester City

Tottenham-Manchester City Data: 15 agosto 2021

15 agosto 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 e 249 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 e 249 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

I campioni d'Inghilterra del Manchester City, guidati da Pep Guardiola, iniziano la Premier League 2021/22 con un'insidiosa trasferta a Londra contro il Tottenham di Nuno Espirito Santo.

Se i Citizens hanno dominato l'ultimo campionato inglese, chiuso con 12 lunghezze di vantaggio sui cugini dello United, gli Spurs si sono piazzati al 7° posto, qualificandosi per la Conference League.

Tottenham e Manchester City si sono affrontati complessivamente 92 volte nel massimo campionato inglese, 48 in Premier League e 44 nella vecchia First Division. Il bilancio vede prevalere i Citizens con 38 successi, a fronte di 35 vittorie degli Spurs e di 19 pareggi.

Considerando tuttavia la sola Premier, sono i londinesi a condurre con 25 affermazioni, 7 pareggi e 16 k.o. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenhma-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tottenham-Manchester City si disputerà il pomeriggio di domenica 15 agosto 2021 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Anthony Taylor, è in programma alle ore 17.30.

Il big match della 1ª giornata di Premier League, Tottenham-Manchester City, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La telecronaca della partita sarà affidata a Federico Zancan.

Chi lo preferisse, potrà seguire Tottenham-Manchester City anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare della Premier League a chi acquista il pass sport.

dà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

Nuno Espirito Santo dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1. Il grosso dubbio è relativo ad Harry Kane, che dopo le vicende legate al suo futuro potrebbe essere a disposizione ma probabilmente partirà dalla panchina. In dubbio anche Ndombelé, Romero e Sessegnon. Davanti a Lloris difesa a quattro con Doherty e Reguilón terzini e coppia centrale composta da Tanganga e Dier. In mediana Oliver Skipp affiancherà Hojbjerg. Davanti è probabile che ad agire da prima punta sia il sudcoreano Son, supportato sulla trequarti da Lucas Moura, Dele Alli e Bergwjin.

Modulo identico per Guardiola, che potrebbe rilanciare come centravanti il brasiliano Gabriel Jesus. A suo supporto, sulla trequarti, dovrebbero agire Mahrez, il nuovo acquisto Grealish e Sterling. In mediana il tedesco Gundogan affiancherà lo spagnolo Rodri. Dietro, con Ederson fra i pali, Ruben Dias e Stones saranno i due centrali difensivi, mentre Walker e Cancelo agiranno da esterni bassi. In dubbio De Bruyne, che potrebbe non farcela a recuperare, mentre saranno sicuramente ai box gli infortunati Foden e Laporte.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Tanganga, Dier, Reguilón; Oliver Skipp, Hojbjerg; Lucas Moura, Dele Alli, Bergwijn; Son.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri; Mahrez, Grealish, Sterling; Gabriel Jesus.