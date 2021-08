Tottenham-Manchester City 1-0: Son firma il successo degli Spurs

Dopo la Community Shield, il Manchester City perde anche all'esordio in Premier League sul campo del Tottenham: decide un lampo di Son.

Dopo il tonfo in Community Shield, il Manchester City va ko anche all'esordio in Premier League. E' infatti il Tottenham ad aggiudicarsi il big match della giornata che apre il nuovo campionato.

A decidere il match, disputato in casa degli Spurs, ci ha pensato il piazzato vincente di Heung-min Son che ha spezzato l'equilibrio al 10' della ripresa con il mancino ha trafitto Ederson sul palo più lontano.

Buona la prima, dunque, per Nuno Espirito Santo che vince all'esordio sulla panchina dei londinesi. Assente ingiustificato il City di Guardiola che con un Grealish in più nel motore - all'esordio da titolare con i Citizen - non ha praticamente mai impensierito la porta difesa da Lloris.

Dopo una prima frazione di totale stallo, fatta di sterile possesso palla City e qualche sporadica transizione del Tottenham, il match si sblocca ad inizio ripresa: Son affonda per vie centrali, sterza sul mancino e dal limite lascia partire un radente sul quale Ederson non accenna l'intervento e osserva il pallone insaccarsi all'angolino.

A stretto giro arriva un'altra colossale palla goal per i padroni di casa con Bergwijn che, lanciato in porta da un rimpallo fortuito su Ruben Dias, calcia incredibilmente sul fondo. Il City è impalpabile e non si desta dal torpore, nel finale Espirito Santo blinda il fortino facendo debuttare 'El Cuti' Romero in Premier e strappa i primi tre punti della stagione.

Per i Citizens arriva la prima sconfitta all'esordio in Premier dopo dieci anni di sole vittorie. Il Tottenham Hotspur Stadium si conferma un tabù: quattro partite, quattro sconfitte e zero goal fatti.