Grana Tottenham: Lo Celso e Lamela positivi al Covid dopo un party di Natale?

Lo Celso e Lamela sarebbero positivi dopo una festa a cui avrebbe partecipato anche Reguilon, il Tottenham: "La questione sarà trattata internamente".

Il continua a macinare punti e vittorie in campionato e anche quest'oggi ha archiviato la sua pratica giornaliera, battendo il Leeds di Marcelo Bielsa per tre a zero, con le reti di Kane, Son e Alderweireld.

Ma oggi la vittoria passa in qualche modo in secondo piano in casa Tottenham, visto che contestualmente alla partita contro il è scoppiato un caso interno alla società, legato al Covid.

Secondo il giornalista Duncan Castles, Erik Lamela e Giovani Lo Celso sarebbero risultati positivi al Covid-19 dopo una festa di Natale, a cui avrebbero partecipato anche Reguilon e Manuel Lanzini (giocatore del ).

I due giocatori in questione non erano infatti della partita odierna, mentre Sergio Reguilon (di solito titolare inamovibile di Mourinho) è finito in panchina. Due indizi sembrano fare una prova e successivamente è anche arrivata una nota ufficiale del Tottenham, con l'ammonimento verso il comportamento dei propri tesserati.

"Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale. Soprattutto dopo i sacrifici che tutti in tutto il paese hanno fatto per stare al sicuro durante il periodo festivo. Le regole sono chiare, non ci sono eccezioni e ricordiamo a tutti i nostri giocatori e al personale gli ultimi protocolli e le loro responsabilità di aderire e dare l'esempio. La questione sarà trattata internamente".

A seguito del comunicato, ha parlato in prima persona anche José Mourinho di questo caso, dopo la vittoria contro il Leeds.

"Come club ovviamente ci sentiamo delusi perché diamo ai giocatori tutta l'istruzione, diamo ai giocatori tutte le condizioni e ovviamente non siamo contenti. È stata una sorpresa negativa per noi".

Se la positività di Lo Celso e Lamela sarà confermata, i due continueranno ad essere indisponibili per José Mourinho. Reguilon, se sarà negativo, rientrerà invece probabilmente nella squadra. Ma al Tottenham l'atteggiamento non è piaciuto per niente e all'orizzonte potrebbero esserci anche alcune sanzioni severe.