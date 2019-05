Tottenham-Liverpool, un'altra finale tutta inglese in Champions League

Sarà una finale tutta inglese quella della Champions League 2018/19: a sfidarsi Liverpool e Tottenham. Era già successo nel 2008 con Chelsea e United.

Undici anni dopo la prima e l'ultima volta, le note dell'inno della Champions League si fondono con quelle di 'God Save The Queen', l'inno d' . Perché la finale sarà una questione tutta interna alla terra d'Albione: contro .

Le semifinali della massima competizione europea raccontano di una doppia impresa delle squadre britanniche, in grado di compiere rimonte epiche e impronosticabili. Se il Liverpool battendo il aveva alzato l'asticella, il Tottenham dal 2-0 al 2-3 nel secondo tempo di Amsterdam ci si è quantomeno avvicinato.

In finale però quanto fatto nei turni prima si dimenticherà, così come i tanti precedenti in Premier League degli scorsi anni. E se da una parte il Liverpool è una squadra abituata a vincere la , avendone vinte già cinque, per il Tottenham può essere la partita più importante della propria storia.

Una situazione identica a quella del 2008, quando il si giocava tantissimo contro il più blasonato Manchester United, in quella che fino alla rimonta del Tottenham era la prima e unica finale di Champions League tra due squadre inglesi. L'impresa non riuscì ai Blues, che persero ai rigori. Ci proveranno gli Spurs, per scrivere ancora di più la storia.

Non solo Champions League, però. Anche in e Chelsea potrebbero dare vita a una finale tutta inglese, anche se devono ancora passare attraverso le semifinali di ritorno. Visto quello che è successo in Champions, forse è meglio dirlo sottovoce.