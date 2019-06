Tottenham-Liverpool, retroscena Pochettino: i giocatori Spurs sui carboni ardenti

Prova di 'coraggio' per il Tottenham prima della finale contro il Liverpool: Pochettino ha fatto camminare i suoi giocatori sui carboni ardenti.

Lo aveva fatto sei anni fa quando era alla guida del , lo ha rifatto anche con il suo a una settimana dalla finale di contro il : Mauricio Pochettino ha fatto camminare i propri giocatori sui carboni ardenti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Spunta un curioso retroscena in casa Spurs con una particolare 'prova di coraggio' alla quale i giocatori sono stati sottoposti proprio in vista della finalissima di Madrid: mercoledì 22 maggio l'allenatore argentino ha portato un gruppo di mental coach al centro sportivo per testare la squadra a livello mentale.

Come riportao a 'La Nacion', Pochettino ha poi spiegato la particolare pratica:

"Funziona a livello mentale, sono strategie che vengono preparate per due o tre ore. Preparare il tuo corpo e la tua mente per sentirti invincibile, superare i propri limiti, alzare la soglia del dolore, strategie che dimostrano che il potere è in noi stessi, che la questione emotiva e mentale è molto importante. La preparazione di questa finale contro il Liverpool è stata più mentale che fisica, una componente decisiva. Non c'è approccio tattico senza il desiderio della passione".

Un cammino tanto sofferto quanto spettacolare quello del Tottenham in questa edizione della Champions League: Pochettino prepara la battaglia finale a modo suo.