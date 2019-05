Tottenham-Liverpool, Klopp carico: "Le sconfitte del passato non contano"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della finale di Champions League: “Più maturi di un anno fa, Firmino sta bene”.

E’ una vigilia di straordinaria importanza quella che si sta vivendo in casa . I Reds infatti sabato sera affronteranno il nel match che sancirà quale delle due squadre potrà fregiarsi il prossimo anno del titolo di campione d’Europa: la finale di .

Jurgen Klopp, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida, ha scherzato sul suo record non propriamente positivo nelle finali.

“Che cosa ho imparato dalla finale persa un anno fa? Poco, forse solo che si può segnare anche con una rovesciata da 18 metri. Ogni partita è diversa, sono diverse le squadre, i tifosi, il campo. Se conoscessi il motivo che mi ha portato a perdere le ultime sei finali tutti dovrebbero preoccuparsi. In realtà l’anno scorso abbiamo subito tre goal strani che di solito non prendiamo. In questi dodici mesi abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo imparato cose che ci hanno portato fino a qui. Noi non ci arrendiamo, non pensiamo a quanto successo un anno fa”.

Il tecnico tedesco potrà contare sul recuperato Firmino.

“Si, ha recuperato, ma se volete la formazione ve la dirò più avanti se la dice anche Pochettino. E’ in ottima forma, si allenato bene, non dovrebbero esserci problemi, sempre se non è successo qualcosa mentre scendeva dall’aereo. Non lo vedo da quel momento”.

Klopp ha spiegato come è cambiato il Liverpool rispetto alla finale di un anno fa.

“Adesso siamo molto più maturi, c’è più esperienza. Da allora abbiamo affrontato molte più cose. Un anno fa fu una sorpresa arrivare in finale, non c’era la solidità di oggi. Avevamo forza, tecnica e velocità, adesso abbiamo aggiunto anche la tattica. La squadra è stata costante, lo dicono i 97 punti fatti in campionato”.

Sono in molti a vedere il Liverpool favorito in vista della finale.

“Pochettino ha detto che siamo favoriti, altri diranno che è il Tottenham. Alcuni ci vedono avanti perché abbiamo fatto più punti di loro in campionato, ma l’ultima volta che abbiamo giocato contro abbiamo vinto solo grazie ad un goal strano. Domani dovrebbe fare molto caldo, è una cosa che può incidere”.

Klopp ha perso molte finali in carriera, ma non vuole sentir parlare di sfortuna.

“Non è così. Tranne che nel 2017 è dal 2012 che arrivo sempre a giocarmi una finale, questa per me non è sfortuna. Alla fine ho il record di semifinali vinte, anche questo è un record, ma se perdo ancora ci scrivo un libro. Il problema sarebbe considerarsi dei perdenti, io invece ho sempre fiducia nel presente e il passato non mi preoccupa”.

Il tecnico dei Reds si è soffermato sul rivale Pochettino.

“Si affronteranno domani due squadre che sono migliorate passo dopo passo. Rispetto molto il lavoro di Pochettino, ha fatto cose impressionanti. Sono convinto che sarà una partita molto bella. Se finirà ai rigori? C’è la possibilità, il livello delle due squadre è simile”.

Infine una battuta sulla possibile riforma della Champions League.