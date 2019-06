Finale Champions Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool: tutte le novità sulle formazioni e le indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

Derby tutto inglese per la finale di : da un lato il di Mauricio Pochettino, dall'altro il di Jurgen Klopp. Sfida tra due grandi squadre e due allenatori al top in Europa e nel mondo.

Non la gara più attesa, a giudicare dall'esito delle semifinali d'andata che non aveva affatto sorriso a 'Spurs' e 'Reds': i primi hanno saputo rimontare tre reti all' al ritorno con una straordinaria tripletta di Lucas Moura, i secondi hanno demolito il ad 'Anfield'.

Pur senza gli infortunati Salah, Firmino e Naby Keita, il Liverpool è riuscito ad avere la meglio contro i favoriti numero uno: secco 4-0 in cui i protagonisti sono stati gli insospettabili Origi e Wijnaldum, autori di una doppietta a testa.

Il Tottenham insegue il primo trionfo in Champions League della sua storia, il Liverpool invece vincendo conquisterebbe il sesto trofeo andando a meno uno dal , secondo a quota sette in questa speciale classifica.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Tottenham-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

TOTTENHAM-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

PARTITA Tottenham-Liverpool DATA 1 giugno 2019, 21.00 DOVE Wanda Metropolitano, Madrid ARBITRO Damir Skomina (SLO) TV Rai, Sky STREAMING RaiPlay, Sky Go

ORARIO TOTTENHAM-LIVERPOOL

Tottenham-Liverpool si giocherà sabato 1 giugno 2019 allo stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid. Fischio d'inizio fissato per le ore 21 italiane.

Tottenham-Liverpool sarà visibile in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca affidata a Fabio Caressa, commento tecnico di Giuseppe Bergomi. Prepartita a partire dalle ore 20.

Match trasmesso in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1: in questo caso, si potrà godere della telecronaca di Stefano Bizzotto e del commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Prepartita dalle ore 20.35, subito dopo il TG1.

Gli abbonati Sky potranno vedere Tottenham-Liverpool in diretta su tablet, smartphone e pc attraverso il servizio dedicato Sky Go. Streaming disponibile pure su RaiPlay che consente di guardare i programmi Rai gratuitamente e senza effettuare una registrazione.

HIGHLIGHTS TOTTENHAM-LIVERPOOL

Gli highlights della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool potranno essere visti subito dopo il termine della partita su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno nella trasmissione 'Champions League Show' condotta da Ilaria D'Amico e i suoi ospiti, oltre che su Rai 1 nel programma 'Magazine Champions League 2018/2019' con in studio Paola Ferrari, Alberto Rimedio e Paolo Rossi.

IN DIRETTA SU GOAL

Per chi non avrà l'opportunità di seguire Tottenham-Liverpool in tv o streaming, ci sarà la diretta testuale di Goal che vi terrà aggiornati in tempo reale sulle novità più importanti: dalle probabili formazioni alle scelte ufficiali degli allenatori, fino al prepartita e al racconto dettagliato delle azioni che decideranno le sorti dell'ultimo atto della Champions League.

Kane out dallo scorso 9 aprile quando si procurò un grave infortunio alla caviglia: il bomber inglese è stato convocato da Pochettino che però potrebbe utilizzarlo soltanto a gara in corso per far spazio all'eroe di Amsterdam, Lucas Moura, supportato da Eriksen, Alli e Son. Disponibile Winks in coppia con Sissoko a centrocampo, difesa classica con Trippier e Rose terzini e Alderweireld e Vertonghen centrali. Lloris tra i pali.

Klopp sorride per il recupero di Firmino che si riprenderà il posto al centro del tridente d'attacco con Salah e Mané sugli esterni. Fabinho regista con Wijnaldum ed Henderson interni, out Naby Keita. Nessun problema per Robertson che sarà regolarmente schierato come terzino sinistro. A completare la retroguardia Alexander-Arnold a destra e Matip e Van Dijk al centro. In porta Alisson.

TOTTENHAM (4-2-3-1) : Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Lucas Moura.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

I CONVOCATI

TOTTENHAM: Lloris, Vorm, Gazzaniga, Whiteman, Trippier, Rose, Alderweireld, Vertonghen, Davis, Aurier, Davinson Sanchez, Foyth, Walker-Peters, Alli, Eriksen, Winks, Wanyama, Dier, Sissoko, Skipp, Marsh, Son, Kane, Lamela, Llorente, Lucas.

LIVERPOOL: Alexander-Arnold, Alisson, Brewster, Fabinho, Firmino, Gomez, Henderson, Kelleher, Lallana, Lovren, Mane, Matip, Mignolet, Milner, Moreno, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Salah, Shaqiri, Sturridge, Van Dijk, Wijnaldum.

ARBITRO TOTTENHAM-LIVERPOOL

A dirigere l'incontro sarà lo sloveno Damir Skomina che ha già arbitrato il Tottenham in tre occasioni (due pareggi e una sconfitta). Bilancio amaro per il Liverpool: solo una vittoria (quella decisiva contro il alla fase a gironi) e ben quattro sconfitte.

Quaterna arbitrale completata dai connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan e dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Per il VAR designati gli olandesi Danny Makkelie e Pol van Boekel e i tedeschi Felix Zwayer e Mark Borsch.