Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham sfida il Liverpool nel big match della 20ª giornata della Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

TOTTENHAM-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 gennaio 2021

Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite)

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Tottenham di José Mourinho sfida il Liverpool di Jurgen Klopp nel big match della 20ª giornata di Premier League, riedizione della finale di del 2019.

I londinesi, che hanno una gara da recuperare, si trovano al 5° posto in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i campioni uscenti sono quarti a quota 34 punti con 9 successi, 7 pareggi e 3 k.o. Un successo permetterebbe ai padroni di casa di scavalcare i rivali, agganciando l'ultimo posto utile per la qualificazione alla Champions League.

Sono 111 complessivamente i precedenti disputati dalle due squadre nel massimo campionato inglese, 57 in Premier League e 54 nella vecchia First Division. Il bilancio complessivo sorride ai Reds, vittoriosi 56 volte, a fronte di 28 pareggi e 27 affermazioni degli Spurs. La situazione non cambia considerando le sole gare di Premier League, con 28 vittorie della compagine del Merseyside, 15 pareggi e 14 successi londinesi.

Gli ultimi 5 incroci fra Tottenham e Liverpool in campionato hanno sempre visto i Reds conquistare i 3 punti: nella storia non è mai accaduto che si imponessero per 6 volte consecutivamente. C'è un campanello d'allarme per la squadra di Klopp: ha infatti vinto soltanto una delle ultime 8 trasferte di Premier League (7-0 al , rimediando per il resto 5 pareggi e 2 sconfitte). Non è mai capitato finora, inoltre, che la partita si giocasse di giovedì.

Il Tottenham è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare di campionato, il Liverpool ha rimediato invece 2 sconfitte e 2 pareggi e attraversa un momento complicato. Harry Kane ed Heung-Min Son sono i due migliori marcatori degli Spurs con 12 goal ciascuno, Mohamed Salah è l'attuale capocannoniere della Premier con 13 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-LIVERPOOL

Tottenham-Liverpool si disputerà la sera di giovedì 28 gennaio 2021 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. La gara, che sarà la 58ª in Premier League fra le due formazioni, sarà diretta dal signor Martin Atkinson.

La sfida Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli appassionati e i tifosi potranno seguire Tottenham-Liverpool, mediante Sky Go, anche in diretta , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare della Premier League, comprando uno dei pacchetti proposti.

Conpotrete seguire il posticipoancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Mourinho dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 degli Spurs. Ampia scelta di uomini per lo 'Special One', che avrà ai box i soli Lo Celso, Doherty e Dele Alli, tutti infortunati. Davanti Kane agirà da centravanti, alle sue spalle Moussa Sissoko e Ndombelé potrebbero essere preferiti a Gareth Bale e Lucas Moura accanto al sudcoreano Son sulla linea dei trequartisti. In mediana tandem composto da Winks e Hojbjerg. Dubbio in difesa fra Alderweireld e Davinson Sánchez su chi affiancherà Dier, mentre Aurier e Reguilón saranno i due terzini. Fra i pali agirà capitan Lloris.

Klopp dovrà rinunciare anche per l'importante sfida contro il Tottenham a capitan Henderson a centrocampo, ma la sua sarà soltanto una delle assenze pesanti dei Reds. Non saranno infatti della gara per infortunio i difensori Van Dijk e Joe Gomez, Naby Keita in mediana e Diogo Jota davanti. Il tridente offensivo sarà composto da Salah, Roberto Firmino e Mané. In mediana sarà Oxlade-Chamberlain, con ogni probabilità, ad agire da mezzala sinistra, con Wijnaldum mezzala destra e Thiago Alcántara in cabina di regia. In difesa, davanti al portiere Alisson, Alexander-Arnold e Robertson saranno i due esterni bassi, mentre Matip e Fabinho costituiranno la coppia centrale.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Dier, Alderweireld, Reguilón; Winks, Hojbjerg; Moussa Sissoko, Ndombelé, Son; Kane.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcántara, Oxlade-Chamberlain; Salah, Roberto Firmino, Mané.