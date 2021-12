Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Liverpool

Tottenham-Liverpool Data: 19 dicembre 2021

19 dicembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Tottenham di Antonio Conte ospita il Liverpool di Jurgen Klopp nella 18ª giornata di Premier League. In un quadro di molte partite rinviate a causa del numero crescente di giocatori e addetti ai lavori positivi al Covid, gli Spurs sperano di tornare in campo dopo tre partite saltate.

I Reds sono secondi in classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, gli Spurs si trovano al 7° posto a quota 25, con un cammino di 8 vittorie, un pareggio e 5 k.o. Le due squadre si sono affrontate 116 volte fra Premier League e First Division, con un bilancio favorevole ai Reds di 58 affermazioni, 29 pareggi e 29 sconfitte.

I londinesi nelle ultime 4 gare giocate hanno riportato un pareggio e 3 vittorie consecutive, il Liverpool invece ha collezionato 6 vittorie consecutive. Fra gli Spurs il sudcoreano Heung-Min Son è il giocatore più prolifico con 6 goal, mentre Mohamed Salah è l'attuale capocannoniere della Premier League con 15 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-LIVERPOOL

Tottenham-Liverpool si giocherà la sera di domenica 19 dicembre 2021 nel palcoscenico del New White Hart Lane di Londra. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 59ª fra le due squadre, è in programma alle ore 17.30.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-LIVERPOOL IN TV

Il big match di Premier League Tottenham-Liverpool sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Marianella.

TOTTENHAM-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky, mediante Sky Go, potranno vedere Tottenham-Liverpool anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il Pass Sport anche la visione delle gare di Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL i lettori potranno seguire Tottenham-Liverpool anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-LIVERPOOL

Conte dovrà fare i conti con eventuali calciatori ancora positivi in rosa. Qualora tutti si negatizzassero, l'allenatore salentino manderebbe in campo in attacco Kane, supportato alle sue spalle da Son e Lucas Moura. Sulle due fasce agirebbero invece Tanganga a destra e Reguilón a sinistra, mentre in mezzo potrebbero giostrare Skipp e Höjbjerg. In difesa Dier si candida a guidare una linea a tre con Davies e Davinson Sánchez, mentre fra i pali agirà Lloris.

Klopp non potrà quasi sicuramente disporre di Van Dijk, Fabinho e Jones. In difesapotrebbe essere riproposta la coppia centrale formata da Matip e Konaté, con Alexander Arnold terzino destro e lo scozzese Robertson a sinistra. Fra i pali ci sarà il brasiliano Alisson, con Henderson in cabina di regia e Thiago Alcántara e Oxlade-Chamberlain ai suoi lati nel ruolo di mezzali. In attacco il tridente con Salah e Mané esterni offensivi e Diogo Jota centravanti.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Davies, Dier, D. Sánchez; Tanganga, Skipp, Höjbjerg, Reguilón; Son, Kane, Lucas Moura. All. Conte

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Thiago Alcántara, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp