Tottenham-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Tottenham sfida il Liverpool nella 22ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di José Mourinho sfida in casa il capolista di Jurgen Klopp nella 22ª giornata della Premier League. La gara è di fatto una riedizione dell'ultima finale di , vinta dai Reds per 2-0, e mette di fronte la 6ª e la 1ª in classifica del massimo campionato inglese.

I londinesi sono appaiati al Wolverhampton con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, i Reds guidano imbattuti la graduatoria con 58 punti, 13 lunghezze di vantaggio sul City e un cammino di 19 vittorie e un pareggio. Il Liverpool ha una partita in meno, dovendo recuperare la gara con il rinviata per l'impegno nel Mondiale per Club, e non perde in Premier League da 37 gare consecutive.

Nei 106 confronti nella massima Divisione inglese, fra First Division e Premier League, il Liverpool conduce a livello statistico con 53 vittorie, 27 pareggi e 26 affermazioni degli Spurs. L'ultimo successo in campionato del Tottenham con i Reds risale al 22 ottobre 2017, con un 4-1 targato Kane (doppietta), Son e Dele Alli.

La squadra di Klopp va in rete in campionato da ben 37 gare consecutive, e ha in Sadio Mané il suo miglior marcatore con 11 goal, stesso bottino realizzativo di Harry Kane, il giocatore più prolifico degli Spurs, che tuttavia, a causa di un infortunio al ginocchio, sarà costretto a star fuori fino ad aprile.

Il Liverpool è reduce da 11 vittorie consecutive in Premier League, mentre il Tottenham ha collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-LIVERPOOL

Tottenham-Liverpool si disputerà il pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Martin Atkinson, è previsto per le ore 18.30. Sarà il 56° confronto in Premier League fra le due formazioni, il 107° considerando anche i match in First Division.

Il big match Tottenham-Liverpool sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di vedere la sfida Tottenham-Liverpool in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mourinho si affiderà al 3-5-2 e dovrà fare a meno per quasi 3 mesi del suo bomber Kane, operato al ginocchio dopo l'infortunio. Sempre k.o. Lloris, fra i pali ci sarà Gazzaniga, mentre Davinson Sánchez, Alderweireld e Vertonghen comporranno la difesa a tre. In mediana Aurier e Sessegnon presidieranno le due fasce, Dier sarà il playmaker e Lo Celso e Dele Alli agiranno da mezzali. In attacco sarà confermato il tandem composto da Son e Lucas Moura.

Klopp risponderà con il suo classico 4-3-3. Davanti il tridente titolare dei Reds, con Salah e Mané sulle due fasce e Roberto Firmino punta centrale. In mediana Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum saranno le due mezzali ai lati di Henderson, che sarà il regista. Dietro, davanti ad Alisson, coppia centrale composta da Joe Gomez e capitan Van Dijk, mentre Alexander-Arnold e lo scozzese Robertson saranno i due terzini.

TOTTENHAM (3-5-2): Gazzaniga; D. Sánchez, Alderweireld, Vertonghen; Aurier, Lo Celso, Dier, Dele Alli, Sessegnon; Son, Lucas Moura.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.