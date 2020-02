Tottenham-Lipsia, furia Dele Alli: rompe una bottiglietta dopo esser stato sostituito

Il Tottenham perde in casa col Lipsia, Dele Alli perde la testa: si infuria dopo essere stato sostituito da Mourinho a metà del secondo tempo.

Quella di ieri sera non è stata sicuramente la miglior serata della gestione Mourinho per il . Gli Spurs hanno perso in casa l'andata degli ottavi di contro il LIpsia. E, contemporaneamente, Dele Alli ha perso la testa.

Il numero 20 del club londinese è stato sostituito dopo 64 minuti in cui non è mai riuscito a brillare. Così è uscito dal campo insieme a Gedson Fernandes, per fare spazio a Lamela e a Ndombelé. L'inglese non ha però preso bene il cambio: ha rotto una bottiglietta d'acqua dalla rabbia e si è nascosto poi sotto la maglietta.

Dele Alli was not happy after being substituted against RB Leipzig pic.twitter.com/fPF0E1VuYe — Jacko 🇯🇲 (@KemarJM) February 19, 2020

Nel post-gara per spiegare la sostituzione è intervenuto José Mourinho, che ha provato a spiegare il motivo della rabbia del suo numero 20.

“Era arrabbiato per la sua prestazione, non con me. Credo abbia capito perché l’ho tolto. La squadra è migliorata”.

Lo stesso Mourinho appena arrivato al Tottenham si era posto come obiettivo quello di far tornare al top Dele Alli, brillante nei mesi autunnali prima di subire una flessione in inverno.