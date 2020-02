Tottenham-Lipsia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Tottenham sfida il Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di José Mourinho sfida il di Julian Nagelsmann nell'andata degli ottavi di finale di . Gli inglesi hanno ottenuto la qualificazione grazie al 2° posto nel Gruppo B alle spalle del , i tedeschi invece vincendo il Gruppo G davanti all'Olympique .

Le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia nelle Coppe europee, così come è la prima volta che il Lipsia affronta una formazione inglese in un confronto ufficiale. Sono invece 10 i precedenti fra gli Spurs e le squadre tedesche in Champions League, con un bilancio favorevole ai londinesi di 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

Il Tottenham, squadra finalista della scorsa stagione, affronta la fase ad eliminazione diretta del torneo per la terza stagione consecutiva. In precedenza era riuscito a superare lo scoglio della fase a gironi soltanto in un'altra occasione, ovvero nella stagione 2010/11. Per il Lipsia si tratta invece della prima volta assoluta. Al di fuori di e , l'ultima formazione teutonica a passare gli ottavi è stata il , che vi riuscì nella stagione 2015/16.

Altre squadre

Gli Spurs sono la squadra, fra le 16 ancora in corsa, che ha subito più reti nella fase a gironi della Champions, ben 14. L'ultima volta che José Mourinho ha superato gli ottavi di finale del torneo è stato nel 2013/14. In quell'occasione il tecnico portoghese portò il fino alle semifinali. L'ultima volta che è andato in finale è stato invece 10 anni fa, nel 2010, alla guida dell' .

Harry Kane, attualmente indisponibile per infortunio, è il bomber del Tottenham in questa Champions League con 6 reti segnate, mentre Timo Werner ed Emil Forsberg sono i migliori marcatori del Lipsia, con un bottino di 3 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Lipsia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TOTTENHAM-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Lipsia

Tottenham-Lipsia Data: 19 febbraio 2020

19 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TOTTENHAM-LIPSIA

Tottenham-Lipsia si disputerà la sera di mercoledì 19 febbraio 2020 nel palcoscenico del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dall'arbitro turco Cüneyt Çakır, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due squadre in Champions League.

La sfida Tottenham-Lipsia sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Nicola Roggero.

Gli abbonati Sky potranno seguire Tottenham-Lipsia anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. In questo secondo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mourinho deve fare i conti con tre assenze pesanti per infortunio. In attacco, a quella del bomber Kane, nelle ultime ore si è aggiunta anche quella del sudcoreano Son, che ha riportato la frattura del braccio nell'ultima sfida di Premier contro l' . Reparto dunque da inventare per lo Special One, che potrebbe affidarsi al brasiliano Lucas Moura come 'falso nove', con Bergwijn, Dele Alli e Lo Celso a supporto sulla trequarti. Indisponibile per problemi fisici anche Moussa Sissoko, davanti alla difesa giocheranno Winks e Ndombelé. Davanti al portiere Lloris, infine, il reparto arretrato sarà composto da Aurier e Tanganga come esterni bassi e dalla coppia centrale Alderweireld-Davinson Sánchez.

Assenze importanti anche per Nagelsmann, che avrà Upamecano squalificato in difesa e non potrà disporre per infortunio di Kampl, Konaté, Orban e Adams. In attacco l'ex romanista Schick dovrebbe far coppia con Werner. Alle loro spalle è probabile l'impiego del gioiello spagnolo Dani Olmo. Davanti all'estremo difensore, l'ungherese Gulacsi, sarà Ampadu a rilevare Upamecano e a completare la linea a tre con Klostermann e Halstenberg. A centrocampo Mukiele e Angelino saranno gli esterni, con Sabitzer e Laimer in mezzo.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, D. Sánchez, Tanganga; Winks, Ndombelé; Bergwijn, Dele Alli, Lo Celso; Lucas Moura.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Schick, Werner.