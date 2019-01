Tottenham, lesione al bicipite femorale per Dele Alli: out fino a marzo

Il Tottenham continua ad essere falcidiato dagli infortuni e dalle assenze per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo la partenza di Heung-Min Son per la Coppa d'Asia e l'infortunio di Kane, ecco arrivare anche quello di Dele Alli.

Il giocatore nella giornata odierna è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione al bicipite femorale che lo terrà lontano dai campi fino ad inizio marzo.

Following scans and clinical assessment, we can confirm that @dele_official has suffered a hamstring strain, sustained during Sunday's match.



Dele will now undergo a period of rehabilitation with our medical staff, with the expectation of returning to training in early March. pic.twitter.com/BalHwgBFHZ