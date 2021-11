Tottenham-Leeds dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-LEEDS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Leeds

Tottenham-Leeds Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la sosta delle Nazionali, riparte la Premier League. Il 2021/2022 prosegue con la prima sfida casalinga in campionato per Antonio Conte, tecnico del Tottenham da alcune settimane. Di fronte all'ex mister dell'Inter ci sarà Marcelo Bielsa e dunque il Leeds, per la gara valida per la 12esima giornata.

Dopo la gara vinta di misura contro il Vitesse in Conference League e il pareggio esterno di Liverpool contro l'Everton, Conte è pronto a strappare applausi dal proprio pubblico in casa. L'obiettivo è quello di scalare la classifica e puntare con decisioni alle posizioni di testa: la Champions è distante sei punti.

Per il Leeds non sono stati certo tre mesi esaltanti fin qui, visti gli undici punti conquistati, che hanno portato Bielsa ad averne solamente tre in più della squadra al terzultimo posto, il pericolante Burnley. Nelle ultime cinque sfide sono comunque arrivate tre vittorie.

F. In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Leeds dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-LEEDS

La sfida del dodicesimo turno di Premier League tra Tottenham e Leeds si giocherà domenica 21 novembre 2021 alle ore 17:30. Appuntamento al Tottenham Hotspur Stadium, il New White Hart Lane.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-LEEDS IN TV

La gara tra il Tottenham di Antonio Conte e il Leeds di Marcelo Bielsa verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League. Precisamente, servirà sintonizzarsi su Sky Sport Football, canale 203.

TOTTENHAM-LEEDS IN DIRETTA STREAMING

Tottenham-Leed sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

L'ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le gare della Premier League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà inoltre ai lettori di seguire Tottenham-Leeds anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal e le azioni salienti del match dal calcio d'inizio al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-LEEDS



TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Reguilon; Lucas Moura, Son; Kane. Allenatore: Conte

LEEDS (3-3-3-1): Meslier; Llorente, Struijk, Cooper; Forshaw, Phillips, Dallas; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James. Allenatore: Bielsa